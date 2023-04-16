Полет к Юпитеру, санкции против "Вагнера", контроль за ChatGPT. Евродайджест: главные события недели

Депутаты Европарламента предлагают сделать приоритетом развития общеевропейского транспорта создание единой сети железных дорог, Совет Евросоюза утвердил выделение Украине помощи в размере 1 млрд евро и ввел санкции против ЧВК "Вагнер" и крупнейшего СМИ в медиаимперии Евгения Пригожина, Европейское космическое агентство запустило исследовательскую станцию к Юпитеру, а Совет по защите данных создал рабочую группу, которая проверит самый известный в мире чат-бот на соответствие законам ЕС о защите персональных данных. Delfi рассказывает о главных европейских новостях за прошедшую неделю.

В Европарламенте началась работа по пересмотру принципов трансъевропейских перевозок. В приоритете — железные дороги



Что случилось? В четверг комитет Европарламента по транспорту и туризму утвердил предварительную позицию по пересмотру правил развития трансъевропейского транспорта (TEN-T) — плана ЕС по созданию сети железных и автомобильных дорог, а также внутренних водных путей и маршрутов каботажного судоходства по всему Евросоюзу. Евродепутаты призывают сделать приоритетным развитие железнодорожных перевозок, упрощение пересечения границ для грузов, а также отказ от сотрудничества с Россией и Беларусью в пользу Украины и Молдовы. "В то время как автомобили, грузовики или самолеты могут без проблем пересекать границы ЕС, поезда, особенно грузовые, вынуждены останавливаться на границах иногда на несколько часов, чтобы адаптироваться к требованиям разных государств-членов. Вот почему особенно важно обеспечить, чтобы пересечение границы железнодорожным транспортом занимало не более 15 минут, а также чтобы были выделены слоты для пересечения границ грузовыми поездами. Это амбициозно, но необходимо", — считает депутат Барбара Талер.

Что это значит? Европарламентарии выступают за введение единых технических и эксплуатационных стандартов для всех видов транспорта — это должно привести к появлению сети полностью электрифицированных железных дорог, по которым грузовые поезда к концу 2030 года смогут пересекать внутренние границы ЕС менее чем за 15 минут. К тому же сроку должны завершиться работы по реализации проектов в основной сети TEN-T (в том числе Rail Baltic); в случае существенной задержки Еврокомиссии предлагают предоставить возможность вводить штрафы или сокращать финансирование строительства. От совместных проектов с Россией и Беларусью, считают депутаты Европарламента, стоит отказаться, а партнерство с Украиной и Молдовой, напротив, укрепить. При проведении работ также учитывать возможность беспрепятственной переброски войск внутри Евросоюза в случае необходимости. Все эти предложения Европарламент будет обсуждать с представителями государств-членов после того, как комитет получит соответствующее разрешение на ближайшем пленарном заседании ЕП.

Совет ЕС одобрил выделение Украине пакета военной помощи в размере 1 млрд евро

Что случилось? В четверг Совет ЕС утвердил предоставление ВСУ поддержки на сумму 1 млрд евро в рамках программ Европейского фонда мира (EPF). Средства будут направлены на возмещение стоимости боеприпасов, которые государства Евросоюза передадут Украине из собственных запасов или за счет изменения уже утвержденных закупок с 9 февраля по 31 мая. "Сегодняшним решением мы вводим в действие первую часть достигнутого лидерами ЕС исторического соглашения о поддержке немедленной поставки ВСУ артиллерийских боеприпасов на сумму 1 млрд евро. Нет лучшей демонстрации решимости ЕС продолжать поддерживать законное право Украины на самооборону от жестокого российского агрессора", — заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Что это значит? В конце марта стало известно, что Евросоюз согласовал план военной помощи Украине на сумму в 2 млрд евро из средств EPF. Это решение подразумевало, в частности, передачу Киеву артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Также план предусматривал закупки таких снарядов Европейским оборонным агентством, "чтобы восполнить пробелы в запасах стран ЕС и обеспечить снабжение Украины в долгосрочной перспективе", а также увеличение объемов производства боеприпасов "с учетом изменившейся ситуации с безопасностью". Вместе с предыдущими семью траншами поддержки, отмечается в пресс-релизе Совета ЕС, общий вклад ЕС в поддержку Украины в рамках EPF вырастет до 4,6 млрд евро.

В санкционный список Евросоюза внесли ЧВК "Вагнер" и РИА ФАН

Что случилось? В четверг Совет ЕС сообщил, что включил частную военную компанию "Вагнер" и "Федеральное агентство новостей" (РИА ФАН) в список организаций, на которые накладываются ограничения в связи с участием в агрессии против Украины. Обе организации связаны с Евгением Пригожиным — в прошлом году он признался, что является создателем и основным спонсором "Вагнера", а ФАН входит в медиагруппу "Патриот", попечительский совет которой возглавляет бизнесмен. Совет ЕС в своем пресс-релизе подчеркивает, что ранее ЧВК "Вагнер" уже попала под санкции Евросоюза в соответствии с Глобальным режимом санкций в области прав человека.

Что это значит? ЧВК "Вагнер" участвует в конфликте на востоке Украины с 2014 года, а после начала полномасштабного российского вторжения играет ключевую роль в боях за Бахмут и другие города в Донецкой области. В свою очередь, РИА ФАН "занимается проправительственной пропагандой и дезинформацией", сказано в пресс-релизе Совета ЕС (это подтверждают и данные независимых фактчекеров). Против самого Пригожина Евросоюз ввел санкции еще в апреле прошлого года.

Европейское космическое агентство запустило зонд к Юпитеру

Что случилось? В пятницу с космодрома Куру во Французской Гвиане была запущена ракета-носитель Ariane 5, на борту которой находится автоматическая межпланетная станция Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE). Она предназначена для изучения спутников Юпитера — Ганимеда, Европы и Каллисто. Европейское космическое агентство потратило на разработку станции больше 10 лет, а бюджет проекта превысил 1,5 млрд евро. "Впечатляющий запуск JUICE несет в себе видение и амбиции тех, кто задумал эту миссию несколько десятилетий назад, мастерство и страсть всех, кто построил эту невероятную машину, напор нашей команды по управлению полетами и любопытство мирового научного сообщества. Вместе мы продолжим расширять границы науки и исследований, чтобы ответить на самые важные вопросы человечества", — прокомментировал запуск генеральный директор ESA Йозеф Ашбахер.

Что это значит? JUICE — первая самостоятельная европейская миссия за орбиту Марса — раньше туда летали только американские аппараты (и совместный "Кассини-Гюйгенс", запущенный еще в конце прошлого века). Юпитера станция достигнет спустя восемь лет, в июле 2031-го, и начнет исследовать планету и спутники. Основная задача JUICE — изучение подледных океанов на Ганимеде, Каллисто и Европе, где, возможно, удастся найти признаки существования жизни. Также станция соберет данные о магнитосфере Ганимеда — единственного спутника планеты Солнечной системы, обладающего собственным магнитным полем. Завершится миссия в конце 2035 года.

В Европе создана рабочая группа по защите данных пользователей ChatGPT

Что случилось? В четверг Европейский совет по защите данных, в который входят представители европейских национальных регуляторов, учредили специальную группу для решения спорных ситуаций, связанных с самым известным в мире чат-ботом. В ее обязанности войдет взаимодействие с разработчиком ChatGPT, компанией OpenAI — по мнению ответственных органов, сейчас провайдер не выполняет европейское законодательство о защите персональных данных. Среди возможных нарушений — возможность использования чат-бота несовершеннолетними без согласия родителей и сокрытие информации о том, что данные пользователей впоследствии будут использоваться для обучения искусственного интеллекта.

Что это значит? Решение Европейского совета по защите данных было принято после того, как свою озабоченность проблемой выразили национальные регуляторы нескольких стран. Например, 31 марта компании OpenAI временно запретили обрабатывать персональные данные жителей Италии, одновременно местные власти начали расследование потенциальных нарушений. 12 апреля итальянский регулятор предложил провайдеру список мер, которые нужно предпринять до конца месяца для работы в соответствии с законами ЕС. Обеспокоенность недостаточной защищенностью пользователей ChatGPT также выражали надзорные органы Франции и Испании.

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