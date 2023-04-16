В литовских исправительных учреждениях – выступления всемирно известных исполнителей классической музыки

На этой неделе в исправительных учреждениях Литвы по инициативе благотворительного фонда Looking at the stars прошли концерты, на которых перед осужденными выступили всемирно известные исполнители классической музыки, сообщает Тюремная служба Литвы.

Как сообщается в пресс-релизе, тур классической музыки "Улыбнись нам, Господи" начался сразу после праздника Пасхи, 11 апреля, и продлится еще неделю, до 21 апреля. В первых пяти концертах в Вильнюсской, Правенишской, Шяуляйской и Мариямпольской тюрьмах выступили пианисты-ветераны фонда Looking ar the stars Лукас Генюшас и Дарюс Мажинтас, которые сотрудничают с благотворительным фондом на протяжении многих лет, известный канадский скрипач, концертмейстер Торонтского симфонического оркестра Джонатан Кроу, бельгийский пианист Коста Якич и виолончелист Глеб Пышняк.

По словам канадского скрипача, концертмейстера Торонтского симфонического оркестра Дж. Кроу, классическая музыка была частью нашей культуры на протяжении веков и неизбежно затрагивает каждого своей уникальной манерой, а ее эффект ощущается независимо от того, где находишься – в большом концертном зале или в тюрьме.

"Музыка объединяет людей. Если осужденные чувствуют себя вовлеченными, как их собратья, они чувствуют себя частью общности", — сказал Дж. Кроу.

Положительное влияние классической музыки на эмоциональное состояние осужденных отмечает и литовский пианист-виртуоз Л. Генюшас.

"Многие замкнуты в своих внутренних комплексах, травмах и до них очень сложно достучаться. Поскольку мы этой деятельностью занимаемся не первый год, то замечаем, что есть осужденные, которые раскрываются, видно, что им важно, им не все равно, музыка их затрагивает. Это очень важно с точки зрения исправления, потому что человек узнает какие-то красивые, светлые моменты в жизни.

Конечно, тюрьма — не санаторий, но такие вещи, как общение, важны в исправительном контексте. Это аспекты, которые могут помочь человеку искренне измениться внутренне. Человек априори знаком с красотой, добром, благом и любовью, чем, конечно же, глубоко пронизана музыка", – считает Л. Генюшас.

Концерты продлятся до следующей недели. С концертами в Алитусской и Каунасской тюрьмах выступят скрипачка Даля Дединскайте, виолончелист Глеб Пышняк, аккордеонист Тадас Мотечюс и канадский пианист Уолтер Делахант. Исключительное выступление ожидается в Паневежской тюрьме, где Вильнюсский государственный квартет даст концерт для осужденных женщин.

По подсчетам, послушать музыку пришло более 200 осужденных.

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