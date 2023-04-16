Начинается поиск сезонных работников: на взморье - до 1400 в месяц, на ферме - 50 евро в день

Бизнесмены сферы услуг и фермеры, которые начинают искать сезонных работников, говорят, что с каждым годом их становится все труднее найти, и платить приходится все больше и больше. Правда, ожидается, что этим летом нехватку рабочих несколько восполнят беженцы с войны в Украине.

По данным службы занятости, поиск сезонных работников уже начался. Например, в марте вакансий в сфере сельского хозяйства зарегистрировано в три раза больше, чем в феврале, в сфере размещения и общественного питания их количество выросло в 1,6 раза, в сфере строительства предложений о работе было на 35% больше.

По словам председателя Союза фермеров Литвы Раймундаса Юкнявичюса, поиск таких работников с каждым годом вызывает все большую головную боль. Желающих работать не хватает, а те, кто приходят, просят невиданных зарплат.

Уехали за границу и в города

"Тема сезонных рабочих с каждым годом обостряется, с каждым годом становится только хуже", — сказал Р. Юкнявичюс Delfi. Он надеется, что в этом году будет немного легче, так как ряды сезонных работников пополнят беженцы из Украины. По словам собеседника, уже есть украинцы, которые обращаются к фермерам и ищут возможности для заработка.

"Но говорить о том, что напряженности на рынке сезонных работник не будет, я бы не рискнул. Однако распределение украинцев по территории Литвы неравномерно, в одних местах их больше, в других меньше, а проблема нехватки рабочих рук актуальна для хозяйств всей страны", - говорит Р. Юкнявичюс.

По словам представителя фермеров, основной причиной нехватки сезонных работников является эмиграция.

"Количество работающих людей, не имеющих высокой квалификации и являющихся эталоном сезонных работников, сокращается за счет эмиграции. Да и в целом численность людей, которые могут работать в Литве, изменилась не в лучшую сторону. Кроме того, у нас очень выражена миграция не только за границу, но и из сельской местности в город", — поясняет Р. Юкнявичюс.

Он также упрекает государство, которое "в состоянии выплачивать такие большие пособия по безработице, что мотивация людей, которые их получают, идти на работу минимальна".

Заработок в деревне возможен

На вопрос о заработках сезонных работников в сельском хозяйстве Р. Юкнявичюс говорит, что они во многом зависят от квалификации человека. Впрочем, собеседник не скрывает, что даже самые неквалифицированные работники сегодня просят много денег.

"В селе также не хватает квалифицированных специалистов – ветеринаров, зоотехников, агрономов. Мы слышим, что очень высококвалифицированные агрономы просят 2,5 тысячи евро "на руки" в месяц", — уверяет представитель фермеров.

По его словам, такую ​​же или даже более высокую заработную плату получают высококвалифицированные механизаторы, которым можно доверить управление комбайнами стоимостью в сотни тысяч евро.

"Но если мы говорим о тех людях, которые не имеют квалификации, как говорится, приходят собирать камни без диплома, то, оглядевшись, я думаю, что не найду никого, кто согласился бы работать за 30 евро "на руки" в день. Сегодня стандарт "на руки" составляет 50 евро в день. Когда смотришь на людей с квалификацией и многолетним опытом и пытаешься понять, сколько они зарабатывают, то видишь, что они почти ничем не отличаются от тех простых работников", — говорит председатель Союза фермеров Литвы.

По его словам, такой дорогой наем сезонных рабочих в конечном итоге увеличивает конечные цены на продукты, с которыми мы все сталкиваемся, когда ходим по магазинам.

Зарплата такая же, как и в прошлом году

В то время глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Паланги Ингрида Валайтене говорит, что приморские предприниматели еще готовятся к сезону и только начинают искать временных работников. По ее словам, предлагаемый уровень зарплат на данный момент аналогичен прошлогоднему, но бизнес следит за ситуацией, поэтому не исключено, что по мере приближения сезона зарплаты станут более щедрыми.

В настоящее время в объявлениях о вакансиях указано, что в зависимости от квалификации официанты и повара в Паланге могут рассчитывать на зарплату в размере 800-1400 евро "на руки", аналогичные предложения предлагаются администраторам отелей, зарплата менеджеров номеров достигает 700-800 евро "на руки" в месяц.

"Пока предлагаемые зарплаты сравниваются с прошлым годом, без каких-либо повышений. Но сейчас только середина апреля, бизнес отреагирует на ситуацию и не исключено, что через месяц мы увидим другую картину", – говорит И. Валайтене.

По словам собеседницы, пока сложно прогнозировать, закончатся ли сезонные работники у предпринимателей курорта, но пока им удается справиться с этим вызовом.

"Правда, в Паланге есть специфика, что когда нам уже нужны сезонные работники, молодежь еще не закончила учебный год, а когда они еще нужны, молодежь уже хочет подготовиться к школе или отдохнуть еще несколько недель или уехать", - говорит представитель предпринимателей Паланги.

"Людям не нужны деньги"

Данас Арлаускас, глава конфедерации работодателей, также говорит о том, что предприятиям становится все труднее найти постоянных сотрудников, а еще труднее обеспечить их необходимое количество для сезонной работы.

"Если раньше этот пробел можно было заполнить молодыми людьми, то сейчас работодатели не очень охотно принимают молодых людей, потому что людей нужно втягивать в процессы, и если им что-то не нравится, они сразу уходя"», — рассказывает Д. Арлаускас.

На вопрос, поможет ли повышение заработной платы, он говорит, что возникла парадоксальная ситуация, когда "людям не нужны деньги".

"Пандемия показала, что можно упростить жизнь, люди привыкли сидеть дома, поэтому не спешат на работу", — говорит представитель работодателей.

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