Впервые в истории Литвы три однополые пары обратились в суд: уже ничего не ждут от политиков

Впервые в истории Литвы три однополые пары обратились в суд с требованием признать их семью, то есть зарегистрировать либо партнерство, либо брак. Адвокат пары Айварас Жилинскас не скрывал, что они хотят создать прецедент, чтобы однополые пары в Литве могли заключать и регистрировать брак в судебном порядке, не дожидаясь разрешений политиков и поправок в законы.

На вопрос о том, не ждет ли ЛГБТ+-сообщество чего-либо от политиков, поэтому пытается решить этот вопрос в судебном порядке, адвокат А. Жилинскас подтвердил, что надежды действительно мало.

"Потому что разговоры о равноправии, которые ведутся уже 30 лет, — они не сработали. 20 лет ждали партнерства не только однополых, но и разнополых пар. Нет ни того, ни другого. А в тех законопроектах, которые сейчас находятся на рассмотрении, слова "семья" вообще нет.

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По сравнению с другими соседними странами, Литва, заявляя, что она смотрит в сторону Запада, следует законам, которые больше похожи на порядок, действующий в России", - заявил в эфире LNK адвокат А. Жилинскас.

Он перечислил, о чем просили три пары.

"Есть три случая. Одним из них является дело о партнерстве. Это семьи, которые создаются не через брак, это гражданское партнерство. Это могут быть как однополые, так и разнополые партнерские отношения.

Некоторые люди не хотят жениться: вдовы и вдовцы не хотят лишний раз клясться кому-то.

Другие случаи касаются брака. Один брак был заключен за границей между гражданином Литвы и иностранцем, законно заключен в Нидерландах, и его хотят включить в учет в Литве. И третий – между двумя гражданами Литвы: они хотят заключить брак, чтобы он был зарегистрирован и принят в Литве.

Думаем, время пришло. А Конституция, в нашем понимании, хоть и является проблемой, но не запрещает", - сказал адвокат А. Жилинскас.

На вопрос, сколько подобных пар есть в Литве, А. Жилинскас заверил, что их много.

"Большое количество людей, некоторые пары не хотели делать это публичным. Социальная неприязнь по-прежнему является огромным фактором. Статистически пока невозможно измерить, но некоторые исследования предполагают, что около 10 процентов населения - речь может идти о группе из 300 тысяч человек минимум", - заверил он.

Если бы суд создал такой прецедент, это означало бы возможность для других пар пройти через судебный процесс и установить свои отношения.

"И, наконец, получить признание того, что они семья. Потому что в настоящее время закон не предусматривает, как это сделать. Нужно подписать множество нотариальных полномочий, человек не может таскать сотни бумаг на каждую жизненную ситуацию. Тем более, что всегда бывают непредсказуемые ситуации, ко всему не подготовишься", - сказал адвокат А. Жилинскас новостям LNK.

По его словам, в случае удовлетворения суда решение может быть очень быстрым.

"Я бы сказал, для сравнения, что дела о смене пола происходят очень успешно и оперативно. Конечно, это не так удобно, как административный сервис, но и не так ужасно долго. Эта продолжительность, конечно, также связана с тем, что регистры еще не приспособлены для этого. Министерство юстиции не возражает против удовлетворения дел о партнерствах, но просит суд об отсрочке на 12 месяцев, чтобы подготовить государственные реестры для регистрации таких данных", - сказал адвокат А. Жилинскас.

По его личному мнению, проекты, которые сейчас рассматриваются в Сейме, совершенно ненужны, потому что в них не говорится о семье.

"Это унижение людей. (…) В Литве не может быть граждан второго сорта. И это ненормально, что кто-то может торжественно идти в ЗАГС и с радостью там все делать, а кто-то должен идти в суд и тратить большие деньги", — сказал А. Жилинскас.

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