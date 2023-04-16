Трагические обстоятельства ДТП: водитель Audi выехал на встречную полосу, погибли трое

В субботу в Каунасском районе произошло ужасное дорожно-транспортное происшествие. Виновник аварии установлен.

15 апреля в 17.14 поступило сообщение, что в Каунасском райоее произошло сильное столкновение двух автомобилей.

Пожарные достали тело погибшего водителя из Audi A4 с помощью гидравлического оборудования. Из Citroen C3 также достали тела водителя и пассажира. Свидетели поделились информацией, что погибшую женщину достали сотрудники полиции и собравшиеся люди.

Виновник - водитель Audi A4

В департаменте полиции выясняют обстоятельства аварии. Стало известно, что автомобиль Audi A4, которым управлял мужчина (1981 г.р.), выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Citroen C3, которым управлял мужчина (1954 г.р.).

Все участники аварии погибли: водители автомобилей и пассажир автомобиля Citroen C3 (1956 г.р.).

Свидетели рассказали, что перед ДТП виновник аварии опасно маневрировал между автомобилями, что представляло большую опасность. Люди рассказали, что им едва удалось избежать столкновения с этим водителем.

По факту инцидента начато досудебное расследование в соответствии со статьей 281 Уголовного кодекса Литовской Республики (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортных средств).

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