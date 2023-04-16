Живущего в Литве несколько лет белоруса отсылают домой: я был в шоке

Александру 42 года, он работает в литовской компании водителем уже шесть лет. В январе этого года мужчина в очередной раз подавал документы на местный ВНЖ. В том числе заполнил анкету, где расписал всю свою биографию и мнение о войне в Украине. Казалось, что все должно быть хорошо, как и в прошлые разы. Но через три месяца он был шокирован, когда получил отказ — повлияла работа в силовых органах десять лет назад. Портал Zerkalo разбирался в ситуации.

"Я был в шоке, когда узнал, что отказали"



Служба в милиции для Александра началась с учебы в Академии МВД в 1998 году. Выпускник школы шел в силовые структуры, чтобы помогать людям:

— Еще студентом был сторонником оппозиции, никогда не поддерживал власть, просто работал, и никому ничего плохого не сделал. До 2013-го, девять с половиной лет, я служил в ОБЭП районного отдела Минской области. Осенью 2013 года уволился. Мне все больше и больше не нравилась обстановка, в системе творился правовой беспредел. Ушел в звании майора. Меня еще уговаривали остаться, сказали, что я себя в жизни не найду. А я человек другой закалки — и нашел.

Сначала Александр работал с другом, который открыл бизнес в Москве: они занимались продажей и установкой дверей и фурнитуры. Правда, мужчина проработал там недолго. После того как Россия оккупировала Крым в 2014 году, он вернулся в Беларусь. Устроился в такси и до 2017-го возил пассажиров.

— А потом товарищ меня соблазнил работать в Европе, — вспоминает Александр. — Написал резюме, отправил — так и попал в Литву. Трудился на местную компанию, но в разных странах, перевозил машины. Проработал в Литве более шести лет, имел несколько видов на жительство. За все это время вопросов ко мне никаких не было. Только один раз вез два блока сигарет через границу для личных нужд. За это оштрафовали, ну и поехал дальше. А чтобы где-то привлекался и что-то нарушал, такого не было.

Подавать документы на очередной ВНЖ Александр пошел в январе. Как и всем гражданам Беларуси, ему выдали анкету, где нужно было ответить на вопросы о войне в Украине, а также указать все свои предыдущие места работы.

— Я всегда был сторонником того, что нужно писать только правду, рассказал там всю свою биографию. Но в жизни не мог подумать, что тот факт, что я когда-то при царе Горохе служил в МВД (уже забыл все контакты оттуда, связи вообще нет) может сейчас на что-то повлиять, — удивляется белорус. — Конечно, слышал о таких случаях еще с февраля. Но был уверен, что со мной все будет в порядке, так как я уволился еще до 2014 года, до событий в Крыму. У меня даже мысли не было, что мне откажут. И вот они меня мурыжили три месяца, хотя я выбирал ускоренную подачу (до 2 месяцев, заплатил за это 250 евро). Мой работодатель ходил к ним, уточнял — тишина. Потом, спустя три месяца после подачи, пришло письмо: в выдаче нового ВНЖ отказали. Но без депортации и запрета въезда в Литву и ЕС. В документе, который мне прислали, сказано, что я могу угрожать безопасности государства. Я вообще в шоке был, когда об этом узнал. Тогда мой работодатель еще раз съездил в миграционную службу, чтобы разобраться. Ему сказали, что причина отказа — "секретная информация", которую не имеют права рассказывать. Некоторым формулировали, например, "в связи со службой по контракту". Я знаю несколько подобных случаев: это касается пограничников, сотрудников МЧС, работников силовых структур. Но я служил для народа в свое время, не участвовал ни в каких разгонах. Это меня больше всего и возмутило.

В начале марта 2023 года Александр вынужден был уехать из Литвы, так как ВНЖ истек. С работы его пока не уволили. Он все еще числится в штате и ищет варианты вернуться. А вот обжаловать решение смысла не видит:

— Как мне сказал мой работодатель, с момента уведомления об отказе есть ровно две недели на обжалование в суде. Мой директор обратился к адвокату, который занимается миграционными вопросами. Но тот сказал, что еще ни одного такого заседания он не выиграл, потому здесь ты выступаешь против службы нацбезопасности. И, по словам адвоката, подавать жалобу — только трата времени и денег. Он даже за это не взялся.

Кроме случая Александра, «Зеркалу» известно минимум три истории, когда белорусам не выдавали ВНЖ из-за службы в силовых структурах Беларуси. Двое из этих людей служили в армии по контракту до 2015 года, еще один работал следователем в небольшом городе до 2021 года.

"Может быть использован российской разведкой как лояльное и надежное лицо"

Александр показал «Зеркалу» ответ от Департамента миграции Литвы. В нем ведомство объясняет причину отказа в выдаче ВНЖ тем, что проживание белоруса в этой стране «может угрожать безопасности государства».

Департамент миграции ссылается на заключение Департамента госбезопасности, который оценил прошлое Александра. Вот что там говорится:

"Работая в системе внутренних дел Беларуси, он был обязан хранить верность Республике Беларусь и поддерживать белорусское правительство и его агрессивную внешнюю политику, которая представляет угрозу для национальной безопасности Литвы. В государственных правоохранительных органах Республики Беларусь надежность и лояльность трудящихся к государству контролируется спецслужбами, которые следят за тем, чтобы на правящий режим не работали нелояльные лица, не поддерживающие агрессивную внешнюю и репрессивную внутреннюю политику".

Департамент госбезопасности считает, что «нельзя допустить создания благоприятных условий для выдачи разрешения на временное проживание сторонникам режимов России или Беларуси». По его мнению, право находиться в Литве и в шенгенской зоне, которое дает ВНЖ страны, некоторые граждане Беларуси могут использовать для «распространения пророссийского контента и комментариев, позитивных заявлений о режимах [России и Беларуси]».

— Такие действия несовместимы с целями национальной безопасности Литвы, демонстрируют явное пренебрежение правами человека и основными принципам свобод, — говорится в письме.

Проанализировав все места работы Александра в Беларуси и в Литве, его семейное положение, департамент пришел к выводу, что его «интересы жить и работать в Литовской Республике не могут быть признаны приоритетными и более значимыми, чем обеспечение национальной безопасности Литовской Республики». Чиновники считают, что Александр «после получения временного вида на жительство может быть использован российской разведкой для выполнения задач спецслужб как лояльное и надежное лицо к властям России».

Департамент миграции считает отказ в выдаче разрешения на временное проживание "соразмерной мерой в целях обеспечения национальной безопасности Литовской Республики".

Что говорит литовская сторона



Выдачей временного и постоянного видов на жительство в Литве занимается Департамент миграции Министерства внутренних дел Литвы. «Зеркало» обратилось к ведомству с вопросами о том, на кого распространяются ограничения по выдаче ВНЖ, можно ли легализоваться в Литве тем, кто работал в силовых структурах и есть ли такие случаи.

В Департаменте миграции уточнили, что они не принимают решений об угрозе национальной безопасности страны. По их словам, граждан Беларуси проверяет Департамент государственной безопасности Литвы, и он же впоследствии дает или не дает свое разрешение на проживание белорусов в Литве.

Мы направили те же вопросы в Департамент госбезопасности. Там, в свою очередь, ответили, что ведомство «проводит оценку угрозы, которую представляет иностранец для безопасности государства, с учетом конкретных обстоятельств и судебной практики». И уже на основании этой проверки Департамент миграции принимает решение, оценивая все соответствующие обстоятельства в каждом конкретном случае. Но как белорусу, работавшему много лет назад в силовых структурах, доказать, что он не представляет угрозы для Литвы, там не объяснили.

— В результате агрессии России против Украины коренным образом изменилась геополитическая ситуация, возникли новые угрозы национальной безопасности Литвы, и эти обстоятельства необходимо оценивать, — сказали в Департаменте госбезопасности.

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