Нужно немного терпения: после прохладного воскресенья снова придет потепление

Сегодня, в воскресенье, через Литву медленно пройдет атмосферный фронт. День будет облачным, во второй половине дня небольшие прояснения возможны только в юго-восточных районах страны. Во многих местах пройдут дожди: в северо-западной части страны умеренные, в юго-восточной - небольшой дождь. Ветер восточный, 4-9 м/с. День будет не только хмурым, но и прохладным – максимальная температура будет достигать всего 5-10 градусов тепла и только на юго-востоке страны воздух может прогреться до 12 градусов тепла.

В Вильнюсе в первой половине дня ожидается небольшой дождь, а максимальная температура достигнет 8-10 градусов тепла.

В понедельник на погоду будет влиять небольшая впадина южного циклона. Ночью в некоторых местах днем ​​будет сильный дождь. По-прежнему будет слабый восточный ветер. Температура воздуха ночью понизится до 2-7 градусов тепла, днем ожидаются легкие заморозки до 0-2 градусов тепла. Днем воздух прогреется уже до 11-16 градусов.

Во вторник погода улучшится, местами пройдут кратковременно дожди. Ветер будет дуть с северо-востока. Температура ночью будет колебаться от 4 до 8 градусов тепла, заморозков не ожидается. Днем термометры покажут 12-17 градусов.

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