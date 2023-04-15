Скандал в Друскининкай: лыжная школа имеет следы связей с Россией

После нападения России на Украину в прошлом году литовские учреждения и различные предприятия предприняли шаги, чтобы разорвать любые связи со страной-агрессором. Правда, школа лыжных инструкторов, расположенная в Друскининкай, похоже, продолжает работать с Россией — на портале школы сообщается, что по окончании курса выдаются сертификаты Российской инструкторской лиги. Менеджеры заведения объясняют, что это просто ошибка.

"Это старая информация. Мы давно здесь этим не занимались, мы давно не работаем", — сказал LNK преподаватель Druskischool Александр Бадьянов.

После звонков журналистов эта информация была удалена с портала.

Правда, до редакции LNK дошло больше материала — оказывается, несколько недель назад образцы российских аттестатов указывались на сайте школы.

"Если люди заканчивают курсы, они хотят чего-то другого... Если они хотят получить сертификат, мы выдаем сертификат Литовской ассоциации", - заверил А. Бадьянов.

Он утверждал, что Друскининкайская школа инструкторов не имеет никакого отношения к Национальной лиге российских инструкторов. Сертификаты выдаются недавно созданными в Литве ассоциациями. Руководителем этого объединения является сам А. Бадьянов.

"У нас в Литве есть такая ассоциация — Ассоциация профессиональных инструкторов по горным лыжам и сноуборду Литвы", — сказал собеседник.

На вопрос, сам ли он ее основал, А. Бадьнов подтвердил: "Что значит сами? Ассоциация также делает... Да. Да, сами, конечно".

Заинтересовались Сейм и министерство

Хотя А. Бадьянов уверял, что больше не сотрудничает с Национальной лигой инструкторов России, опубликованная на этой странице информация противоположна: объединение, возглавляемое А. Бадьяновым, числится одним из партнеров лиги, а он сам именуется как один из их инструкторов в Литве.

"Они обратились в Ассоциацию инструкторов Литвы, получили отрицательный ответ, а потом, наверное, создали свою ассоциацию, и она работает. Не знаю, законна ли такая деятельность, тут, наверное, вопрос к литовским учреждениям, налоговой инспекции и прочим. Я считаю, что в Литве не должно происходить подобного", — сказал член Сейма Виргилиюс Алекна.

Даже заместитель министра образования, науки и спорта Линас Обцарскас с трудом может объяснить ситуацию с созданной в Друскининкай школой лыжных инструкторов.

"Совершенно ненормальная ситуация. Это, конечно, нелогично, да и не должно быть так, да и не может быть так. Год назад обратились и общественные организации, и члены Сейма, поэтому мы делегировали человека из министерства", — пояснил он.

По словам вице-министра, ведется поиск других стран, с которыми можно сотрудничать для выдачи международных сертификатов.

"Мы инициировали действия и, может быть, мы действительно будем контролировать, чтобы они происходили, чтобы шел процесс. Чтобы мы нашли другую страну, если у нас не будет достаточно квалифицированных инструкторов по горным лыжам", - сказал Л. Обцарскас.

На странице школы А. Бадьянова указано, что выдаваемые ими сертификаты можно использовать в большинстве стран Европы и США. Однако, по мнению специалистов, если это действительно только сертификаты, выданные литовской ассоциацией, они не могут быть международными.

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