Некоторые граждане России оправдали бы нападение на страны Балтии: сказали, что с этим делать

Россия — это страна, которая не знает, где проходят ее границы, — считает обозреватель Рамунас Богданас, оценивая результаты опроса российских граждан, проведенного Институтом конфликтологии и анализа России (ИКАР). По его словам, россияне "переваривают" гибель своих людей на войне в Украине и как ни в чем не бывало живут дальше.

В среду Delfi поделился результатами опроса, проведенного ИКАР, который показывает, что 34 процента и 32 процента граждан России уже однозначно или скорее оправдали бы "специальную военную операцию" против стран Балтии. Граждане также оправдали бы "специальную военную операцию" по захвату Сувалкского коридора (участка вдоль польско-литовской границы).

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Р. Богданас сказал, что он не из тех, кто думает, что президент России Владимир Путин сам по себе, а российский народ - сам по себе. По его словам, россияне следуют утверждению "было наше, теперь уже не наше. Что делать? Нужно возвращать".

"С одной стороны у нас есть Калининградская область, с другой стороны у нас есть Беларусь, где А. Лукашенко просит у России гарантий безопасности, ровно таких же, как и для субъекта федерации. Пару дней назад это объяснял С. Шойгу. И мы находимся между этими двумя зонами. Поэтому для нас очень важно, чтобы меры сдерживания были такими, чтобы они поняли, что цена слишком высока для того, чтобы тянуть сюда свои руки", — прокомментировал Р. Богданас.

Согласно данным исследования ИКАР, доступным Delfi, на вопрос, при каких условиях будет оправдана "специальная военная операция" против стран Балтии, 21% ответили, что она будет оправдано, если страны Балтии начнут издеваться над проживающими в них русскоязычными.

"Флаг русскоязычных — это старый флаг, которым они машут. С тем же успехом они могли объяснить что-то Америке. В Бостоне проживает много русских, могут говорить, что они плывут на подводных лодках, чтобы спасать русскоязычных в США. А если применить повсеместно, представьте, что пришлось бы делать Британии, когда дело доходит до спасения англоговорящих по всему миру: у нас тут были бы Индия, Австралия и Новая Зеландия — что хотите <...>. Есть вещи из ряда вон выходящие", - пояснил Р. Богданас.

Ramūnas Bogdanas Foto: DELFI / Karolina Gudžiūnienė

ИКАР также поинтересовался у граждан России об их отношении к войне в Украине. В марте 44% россиян указали, что потеряли близких на войне. Каждый четвертый россиянин сказал, что знает кого-то, кто мобилизован на войну в Украине.

Но, по словам Р. Богдана, граждане России смиряются с гибелью.

"Россияне до сих пор верят и не могут оставить надежду, что смогут разобраться с Украиной, здесь собака зарыта. Они переваривают и проглатывают смерть своих людей, потому что в магазинах все есть, они не уволились с работы, еще не закрылись заводы или какие-то конторы. Так что выжить можно, не так благополучно, как раньше, Европа для них более-менее закрыта, выглядит неблагополучно, но жить можно.

Но, знаете, пока люди верят, что у власти есть полководцы-победители, они идут им навстречу. Даже эти смерти, где, по словам украинцев, погибает около 500 молодых россиян, они проглатывают. Точно так же проглотили сталинские репрессии 1935-1937 годов и так же восхваляли Сталина. А в те времена, по подсчетам, представьте себе, масштаб был 1000 репрессированных ежедневно <...>.

Сейчас прошло какое-то время, и снова те, кто убедил этот народ в своей победе, ведут этот народ по тому же пути и поднимают тот же флаг, что и Сталин, мол Россия есть государство, не знающее, где проходят его границы. Ее границы там, где она хочет", — прокомментировал Р. Богданас.

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