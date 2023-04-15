На Клайпедском пляже Галину ждал сюрприз: запечатлела исключительные моменты

Галина, прогуливаясь по берегу моря в Клайпеде, вдруг заметила на берегу бобра. Тот на любопытных людей особо не обращал внимания - побежал купаться в море.

На видео запечатлено, как животное идет по песку и, разогнавшись, ныряет в морские волны. После купания он нашел на берегу ветку и утащил ее в воду. Бобр вновь нырнул в воду после того, как его напугали люди, подошедшие слишком близко.

Все большему числу людей посчастливилось встретить бобра на берегу. Похоже, животному даже очень нравится проводить время у моря. Особенно часто его можно увидеть там во время заката.

Натуралисты просят не тревожить животное и наслаждаться встречей издалека.

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