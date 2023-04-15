Известный литовский баскетболист Домантас Сабонис меняет свою веру

Домантас Сабонис, играющий за баскетбольный клуб Sacramento Kings в Америке, меняет свою веру на иудаизм.

Его жена Шашана Розен сообщила новостному порталу jweekly.com, что Д. Сабонис намерен принять иудаизм.

"На самом деле мы не говорили об этом публично. Он любит иудаизм и очень хочет быть его частью", — сказал Ш. Розен в интервью.

Д. Сабонис регулярно занимается через Zoom с раввином Эрезом Шерманом из Синайского храма в Лос-Анджелесе.

Консервативный раввин Э. Шерман заявил, что баскетболист всерьез готов больше узнать об иудаизме.

И хотя Д. Сабонис посвятил себя учебе, его жена сказала, что из-за работы он не может взять на себя обязательство соблюдать все требования религии, сообщает jweekly.com.

"Он должен летать и делать все это, но он продолжает учиться. Мы соблюдаем Песах, мы соблюдаем Шаббат. Мы не садимся за руль и каждую неделю едим специальный ужин на Шаббат", - сказала Ш. Розен.

Delfi напоминает, что Д. Сабонис и Ш. Розен поженились в августе 2021 года. Об этом также сообщил представитель команды, в которой играет баскетболист.

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