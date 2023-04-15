Больничная касса: операции по устранению варикоза на ногах должны быть бесплатными

По данным Государственной больничной кассы (ГБК), в прошлом году было проведено почти 9200 операций по устранению варикоза на ногах. На это потребовалось 8,5 млн. евро из средств фонда обязательного медицинского страхования (ОМС), сообщается в пресс-релизе ГБК.

В пресс-релизе поясняется, что пациенты, застрахованные ОМС, не должны платить за операцию по удалению варикоза на ногах, независимо от применяемого метода операции – эти услуги оплачиваются Больничной кассой из фонда ОМС.

При наличии жалоб на вены на ногах следует предварительно обратиться к семейному врачу в то медицинское учреждение, в котором человек состоит на учете. Семейный врач, учитывая диагноз заболевания и состояние здоровья пациента, может назначить анализы, выдать направление к врачу-специалисту для консультации о необходимости операции.

"Во всех случаях, если операции по удалению варикоза на ногах проводятся по медицинским показаниям, независимо от метода – хирургического, лазерного или с использованием специального биологического клея – больничная касса из средств фонда ОМС оплачивает полную стоимость данной услуги. Медицинское учреждение не вправе требовать никаких доплат за операцию, лекарства и необходимые специальные материалы", — подчеркивает главный специалист Отдела по контролю Клайпедской территориальной больничной кассы Кястутис Спейчис.

Пациент, имеющий направление, может выбрать как врача, так и медицинское учреждение, где будет проводиться операция.

В пресс-релизе напоминается, что каждый пациент имеет право на получение информации от медицинского учреждения, в которое он обращается, о бесплатных и платных услугах, а также о частично платных услугах. Если пациент по собственному желанию выбирает более дорогие услуги, материалы, процедуры, то в таком случае он должен оплатить медицинскому учреждению не полную стоимость, а разницу между оплачиваемыми Больничной кассой и используемыми более дорогими материалами.

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