Разнообразие погоды на выходных: более сухая и теплая суббота сменится прохладным воскресеньем

В субботу погоду в нашей стране будет определять антициклон, установившийся над Северо-Восточной Европой.

Небо будет закрыто плотными тучами, но хотя бы на время во многих местах появится солнце. Существенных осадков не ожидается, лишь к вечеру в южных районах местами может начаться дождь. Будет дуть сильный и неприятный восточный ветер со скоростью 8-13 м/с. Днем температура повысится до 9-14 градусов тепла, теплее всего будет в северном и западном районах, прохладнее – в Алитусском уезде и южных частях Мариямпольского и Вильнюсского уездов.

Атмосферный фронт двинется с юга в ночь на воскресенье. Небо закроют густые тучи, во многих местах пойдет дождь, но его будет мало. Ветер стихнет до 5-10 м/с, преимущественно будет дуть с востока, северо-востока. В страну попадет чуть более прохладная воздушная масса, но плотная облачность не позволит температуре опуститься ниже 2-7 градусов тепла.

В воскресенье над нашей страной сохранится атмосферный фронт, поэтому погода будет пасмурной, во многих районах пройдут дожди. Ветер будет дуть с востока, северо-востока, слабый, со скоростью 5-10 м/с. День будет прохладным, температура не поднимется выше 6-11 градусов, а на большей части страны не достигнет 10 градусов.

В начале следующей недели дождевые тучи постепенно разойдутся, солнце будет появляться все чаще, немного потеплеет.

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