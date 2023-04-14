Представитель ЦБ Литвы: мошенники в прошлом году выманили у жителей 12 млн евро

По словам руководителя Центра финансовой грамотности Центробанка Литвы (Банка Литвы – БЛ) Виктории Дичпинигайтене, почти четверо из десяти жителей за последние 3 года сталкивались с финансовыми мошенниками. По данным БЛ, из 39 проц. тех, кто столкнулся с мошенниками, 6 проц. пострадали финансово, 33 проц. распознали умысел мошенников и избежали финансового ущерба.

По словам руководителя Центра финансовой грамотности БЛ, в 2022 году мошенники выманили у жителей более 12 млн евро.

"Проведенные исследования показывают, что практически каждый второй человек сталкивается с попыткой выманить денежные средства. Мошенники наглеют, а их методы становятся изощреннее. И несмотря на то, что, по данным исследований, люди все чаще распознают мошенников, тем не менее, ежегодно растущие суммы выманенных средств говорят о том, что нам еще есть куда и расти, и совершенствовать свои знания", – пояснила В. Дичпинигайтене на пресс-конференции Центра финансовой грамотности БЛ в пятницу.

"Согласно статистике, опубликованной Ассоциацией литовских банков, в прошлом году мошенники выманили более 12 млн евро. И это удручающая статистика", — добавила она.

Руководитель Центра финансовой грамотности уверяет, что риск финансовых атак остается высоким. По ее словам, мошенники все больше приспосабливаются к использованию новых технологий и имитируют реальные ситуации, во время которых выдают себя за сотрудников компаний.

"В стране риск финансовых атак остается высоким. Мошенники все больше адаптируются к новым технологиям, умудряются применять все более новые методы обмана, поэтому распознать мошенничество становится все труднее. Поэтому важно понимать, что никто из нас не застрахован от уловок мошенников, и сильнее всего рискуют попасть в их ловушки те, кто не обладает навыками финансовой грамотности", — отметила руководитель Центра финансовой грамотности БЛ.

"Финансовые мошенники зачастую имитируют реальные ситуации, например, звонят по телефону, выдавая себя за сотрудников банков или других учреждений, также рассылают сообщения SMS или электронные письма с подозрительными ссылками и просят подключиться к интернет-банку или подтвердить финансовые и другие операции", – сказала она.

И все же, по словам представителя БЛ, большинство жителей положительно оценивают свою устойчивость к действиям мошенников. По ее словам, это особенно заметно среди молодых людей, которые считают себя особо устойчивыми.

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