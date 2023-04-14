МИД Литвы направил Беларуси решительную ноту протеста

14 апреля в Министерство иностранных дел Литовской Республики был вызван представитель посольства Республики Беларусь в Литве, которому вручена решительная нота протеста в связи с неоднократными случаями нарушения государственной границы Литвы.

Нота вручена в связи с зафиксированным еще 12 апреля 2023 года нарушением государственной границы Литовской Республики сотрудником пограничной службы Республики Беларусь в зоне действия Швенченской пограничной заставы Вильнюсского пограничного отряда Службы охраны государственной границы Литвы.

В ноте Министерство иностранных дел Литовской Республики решительно потребовало от Республики Беларусь как можно скорее предоставить разъяснения по поводу инцидента и принять все необходимые меры для предотвращения повторения подобных инцидентов в будущем.

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