Подготовлены изменения для водителей: экологи смогут останавливать автомобили, аннулировать техосмотр

Мининистерство охраны окружающей среды Литвы подготовило проекты поправок в законы О безопасном движении на дорогах и о государственном контроле за охраной окружающей среды, которые, как утверждается, будут способствовать усилению контроля за загрязнением автомобильных дорог и снижению негативного воздействия автомобильного транспорта на природу и здоровье.

Предлагается, чтобы загрязняющие окружающую среду автомобили могли останавливать инспектора Департамента охраны окружающей среды, а также штрафовать.

"Технически неисправные транспортные средства, загрязнение которыми превышает установленные нормы или не соответствует другим требованиям по загрязнению, должны будут пройти техосмотр повторно. Такое решение смогут принимать как инспектора охраны окружающей среды, так и специалисты, отвечающие за транспортную безопасность, остановив транспортное средство и проверив его в режиме реального времени.

Таким образом, мы будем очищать дороги от загрязняющих веществ. Некоторые автомобили могли выйти из строя между обязательными каждые два года проверками, но есть и сознательные нарушители", — отметил министр охраны окружающей среды Литвы Симонас Гентвилас о планируемых изменениях.

Предлагаемые изменения предоставят должностным лицам Департамента охраны окружающей среды Литвы и администрации транспортной безопасности Литвы дополнительные полномочия по ограничению участия в движении легковых автомобилей, автобусов, грузовиков (классы М1, М2, М3, N1, N2, N3), которые не соответствует требованиям по загрязнению.

После принятия предусмотренных поправок в законы должностные лица Департамента охраны окружающей среды получат право самостоятельно, без участия специалистов Агентства по охране окружающей среды и сотрудников полиции, проверять, соответствуют ли объемы выбросов загрязняющих веществ и иные параметры загрязнения транспортных средств указанным параметрам, а при их несоответствии - аннулируют действие документов обязательного технического осмотра.

Планируется, что сотрудники администрации транспортной безопасности смогут дополнительно останавливать транспортные средства классов M1 и N1 (легкие пассажирские и грузовые автомобили), проверять соответствие их выбросов в окружающую среду допустимым параметрам и, в случае их несоответствия, аннулировать действие документов обязательного технического осмотра.

После внесения поправок в Закон о безопасности дорожного движения будут созданы правовые условия для того, чтобы Литовская администрация безопасности на транспорте добавила нарушения требований по загрязнению транспортных средств в перечень недостатков, в случае обнаружения которых документы обязательного технического осмотра становятся недействительными.

По данным Transeksta, ассоциации предприятий технического осмотра Литвы, в 2022 г. около 50 проц. транспортных средств, движущихся по дорогам, не прошли обязательный технический осмотр с первого раза, и около 10 проц. не соответствовали требованиям по выбросам в окружающую среду – были обнаружены избыточное задымление или содержание угарного газа, утечка рабочих жидкостей.

Ожидается, что указанные изменения вступят в силу 1 января 2024 года. Сообщается, что законопроекты были подготовлены в сотрудничестве с Министерством транспорта, Литовской администрацией безопасности на транспорте и полицией.

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