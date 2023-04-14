Важное напоминание от "Cодры": до включения в систему пенсионного накопления осталось два месяца

До принятия решения об участии в пенсионном накоплении II уровня осталось 2,5 месяца. Это решение должны принять жители, которые в январе были автоматически зачислены в систему пенсионного накопления. Проверить, входите ли вы в их число, можно в личном кабинете "Содры", отмечено в пресс-релизе ведомства.

В начале каждого года в накопительную систему II уровня включаются те жители, которые на 2 января были моложе 40 лет, работали или были самозанятыми в Литве: имели действующую лицензию на ведение бизнеса, сертификат индивидуальной деятельности, были владельцами индивидуальной компании или членами малого товарищества и другое.

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В этом году уведомления о включении отправлены 68 тыс человек. На данный момент почти 27 тыс человек отказались от накоплений.

Как направляется информация о включении?

У каждого жителя Литвы старше 18 лет есть своя личная учетная запись в "Содре". Войдя в учетную запись www.sodra.lt/gyventojui через систему электронного банкинга, с электронной подписью или через портал "электронные ворота власти", вы можете найти всю актуальную для жителя информацию в учетной записи: сообщения, отправленные "Содра", информацию о взносах, пособиях, периодах вашего социального страхования, трудовом стаже и прочее.

Чтобы своевременно получать информацию о включении в участие в пенсионном накоплении и нововведениях государственного социального страхования важно обновлять свои контактные данные в личном кабинете. Выбрав пункт меню "Выбранные мной способы получения информации от Содры", вы можете указать способ, по которому вам будет приходить важная информация.

Также стоит проверить настройки своего почтового ящика, чтобы электронные письма "Содры" не попадали в спам (SPAM). Жители также будут получать сообщения и напоминания по электронной почте или SMS после указания своих контактов. Если человек не читает уведомления в личном кабинете, информация о зачислении в пенсионные накопления направляется ему заказным письмом.

Что делать, если я получил уведомление о включении в систему пенсионного накопления?

Решение о том, копить ли дополнительно на пенсию, должен принимать сам человек. Выбрать наиболее подходящий вариант можно до 30 июня. Важно помнить, что если вы пропустите этот срок и не откажетесь от пенсионных накоплений, возможности выйти из него нет.

У тех, кто получил уведомление "Содры", есть три варианта: ничего не делать и с 1 июля стать участниками системы пенсионных накоплений в выбранной "Содрой" компании и начать платить взносы в систему пенсионного накопления; заключить договор с выбранной вами компанией пенсионного накопления; или до 30 июня подать заявку в личном кабинете или в отдел обслуживания клиентов "Содры" и отказаться от участия в накоплении. Заявка в личном кабинете "Содры" практически заполнена, вам нужно только нажать кнопку "отправить".

Лицу, отказавшемуся от накопления предлагают присоединиться к пенсионному накоплению каждые три года. В этом году те жители, которые в 2020 году не хотели стать участниками накопления вновь включаются в систему пенсионного накопления.

По достижении человеком 40 лет он уже не включается в систему дополнительного пенсионного накопления, но независимо от возраста может сам выбрать компанию пенсионного накопления и начать дополнительно копить на пенсию. Если человек решит участвовать в системе пенсионного накопления, 3 проц. от доходов человека будут перечисляться в пенсионные фонды и 1,5 проц. от средней заработной платы по стране будет перечислять государство.

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