Прогноз синоптиков на выходные: немало неприятных новостей

В пятницу погоду в нашей стране будет определять как антициклон, который установится над Северо-Восточной Европой, так и область пониженного давления, охватывающая всю Юго-Восточную, Центральную и Западную Европу.

Облака будут плотнее и реже, иногда будет светить солнце. Во многих районах пройдут кратковременные и в основном слабые дожди. Будет дуть относительно сильный восточный, юго-восточный ветер, местами, скорее в западных районах, порывы достигнут опасных 15-17 м/с. Температура днем повысится до 10-15 градусов тепла, самым теплым будет день в Каунасском, Таурагском, Паневежском, Шяуляйском, Тельшяйском и Клайпедском округах, самый прохладный - в окрестностях Алитуса и Вильнюса.

Влияние антициклона усилится в ночь на субботу. Будет облачно с прояснениями, значительных осадков не ожидается, за исключением кратковременных и слабых дождей в начале ночи. Ветер немного утихнет и будет дуть преимущественно с востока. Температура воздуха понизится до 2-7 градусов тепла.

В субботу днем подойдет циклон с юго-запада. По небу поплывут густые тучи, лишь изредка будет появляться солнце. Существенных осадков не ожидается, только к вечеру в южной части страны может начаться дождь. Будет дуть сильный и неприятный восточный ветер. Температура не поднимется выше 9-14 градусов, самый теплый день должен быть в юго-западных районах, самый холодный – в северной части страны.

В воскресенье с юга подойдет атмосферный фронт, который начнет распространяться по стране. Густые облака постепенно закроют небо, вероятность прояснения будет только в северо-западных районах.

Ночью в Южной и Восточной Литве, днем уже во многих районах будет идти дождь, но он будет небольшим. Восточный ветер стихнет. Ночью похолодает до 1-6 градусов, днем воздух прогреется до 6-11 градусов, лишь с появлением солнца местами температура поднимется до 12-13 градусов.

В понедельник будет преобладать облачная погода, прояснения будут незначительными. Дождь пройдет только местами и будет кратковременным и умеренным. Ночью будет слабый, днем слабый восточный, северо-восточный ветер. Ночью температура понизится до 1-6 градусов тепла, а днем будет немного теплее до 9-14 градусов тепла.

Во вторник погода останется похожей, но облака немного поредеют, а дожди пройдут лишь местами и будут кратковременно и слабыми. Ночью будет слабый, днем - умеренный северо-восточный ветер. Ночью похолодает до 2-7 градусов, а днем должно прогреться до 11-16 градусов тепла.

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