Пропагандист Соловьев заявил, что страны Балтии "хотят вернуться к России-матушке"

Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что страны Балтии и Польша "хотят вернуться домой, к матушке России".

В своей вечерней программе на канале "Россия 1" В. Соловьев заявил, что "главные русофобы" — это Польша и страны Балтии.

"Они образовали союз озлобленных бывших губерний, напрасно освобожденных Российской империей, и говорят, что теперь у них союз — они теперь все вместе: Польша, страны Балтии, финны. И в него была включена Румыния", — сказал пропагандист.

В. Соловьев говорил о Советском Союзе, поставив вопрос о том, является ли реальной надежда перечисленных стран в том, что "матушка Россия вернет нас домой".

Так, он процитировал комментарии одного из своих участников дискуссии, главного редактора RT, а также известного пропагандиста Маргариты Симоньян, которая постоянно злит Запад. "поэтому они хотят таким сложным образом воссоединиться с Российской империей", — утверждал В. Соловьев, который также сказал, что, когда Финляндия и Польша "были частью Российской империи, они хорошо развивались".

Они появились как более-менее культурные народы, сформировалась сама культура, - сказал пропагандист. - Ну, с Польшей дело гораздо сложнее, а с Финляндией действительно так", — сказал В. Соловьев.

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