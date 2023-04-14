Министр финансов на встрече с заместителем министра финансов США: нужно предотвратить обход санкций

Посещающая Вашингтон министр финансов Гинтаре Скайсте на встрече с заместителем министра финансов Соединенных Штатов Америки (США) Уолли Адейемо отметила необходимость расширения санкций как в отношении России, так и в отношении Беларуси, а также предотвращения путей обхода санкций, говорится в пресс-релизе.

"Вместе с нашими западными партнерами мы должны продолжать усиливать санкции против агрессоров России и Беларуси и заботиться об их эффективной практической реализации. В связи с этим крайне важно предотвратить каналы обхода санкций через третьи страны, используя имеющиеся финансово-экономические рычаги. При расширении санкционного режима необходимо ориентироваться на решения, которые сокращают доходы бюджета России и ограничивают возможности финансирования войны против Украины", - отметила министр финансов Г. Скайсте.

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На встрече министр также подчеркнула необходимость мобилизации достаточной поддержки для восстановления Украины и поиска путей использования замороженных российских активов.

"Мы должны не уставать и вместе с международными партнерами мобилизовать необходимые финансовые ресурсы для Украины, которая второй год борется за независимость. Учитывая масштаб ущерба, причиненного войной России в Украине – 411 миллиардов долларов США, мобилизация средств остается серьезным вызовом. В то же время, думая как о критических потребностях энергетики и восстановления инфраструктуры Украины, которые в этом году составят 14 млрд. долларов, так и о долгосрочном восстановлении страны, необходимо найти пути использования замороженных российских активов и позаботиться о реализации принципа "агрессор платит". Пока решаются юридические вопросы, временной альтернативой может стать активное администрирование замороженных активов с целью получения инвестиционного дохода и направления его в Украину", - отметила министр финансов Г. Скайсте.

По оценкам, замороженные российские активы составляют около 300 млрд. долларов в резервах центральных банков и 50 млрд. долларов в активах компаний и частных лиц, находящихся под санкциями.

Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо возглавляет работу Министерства финансов по вопросам национальной безопасности, экономического неравенства и восстановления экономики после пандемии.

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