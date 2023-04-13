Контроль в области обращения с отходами: специалисты природоохраны с вертолета осматривали Вильнюс

В среду сотрудники Вильнюсской инспекции по охране окружающей среды Департамента охраны окружающей среды при содействии ВВС Литвы осуществили целевой полет на вертолете для выявления территорий, загрязненных отходами, сообщается в пресс-релизе.

Во время целевого полета специалисты природоохраны зафиксировали 18 предположительно загрязненных участков на территории Вильнюса и Швенченского района. Специалисты фотографировали загрязненные отходами участки и определили их координаты. Расследования относительно данных участков будут продолжаться.

"Мы, специалисты природоохраны, стремимся к тому, чтобы таких территорий не было: постоянно просматриваем предложение услуг по обращению с отходами, организуем контрольные закупки в сфере транспортировки и обращения с отходами. Также осуществляем целевые выезды как на автомобиле, так и на вертолете для выявления случаев незаконной перевозки или хранения отходов", — говорит сотрудник Вильнюсской инспекции по охране окружающей среды Ромуалдас Каладюн.

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