Сужение загруженной улицы возмутило жителей: лишь бы ухудшить положение вильнюсцев самоуправление разъяснило ситуацию

Немало водителей не пожалели критических слов в адрес бывшего мэра Вильнюса по поводу сужения столичных улиц, на прошлой неделе из-за продолжающихся дорожных работ на улице Салтонишкю водители в очередной раз прозвучали негативные эпитеты. Жители убеждены, что вводимые изменения только ухудшают транспортный поток, поэтому возмущены тем, что принимаемые муниципалитетом решения — бюрократия, а не желание улучшить транспортную ситуацию в городе.

Читатель, обратившийся в редакцию Delfi заявил, что проводимые дорожные работы представляют риск для безопасности движения, и в результате даже возникают подозрения, действительно ли все решения выполняются законно.

"Хочу сообщить, что на одном из самых крупных перекрестков возле здания Panorama ведутся работы по сужению дороги. Особенно сложная ситуация при движении автомобиля со стороны Жверинаса - из трех полос осталось только две, машины цепляют друг друга зеркалами, возникают аварийные ситуации.

Интересно, кто из муниципальных служащих утвердил такой проект? Были ли согласованы сужения дорог со специалистами по безопасности дорожного движения? Видно, что все делается непрофессионально, вопрос в том, законно ли это", - поделился мыслями читатель.

Другие водители, а также политик Аудронюс Ажубалис были обеспокоены этой ситуацией. В среду политик не скрывал возмущения по поводу проводимых работ.

"Чтобы вильнюсцам было еще хуже... Весенняя акция преобразования улиц продолжается и в эти дни. В данном случае цель состоит в том, чтобы затруднить жителям Жверинаса доступ к улице Салтонишкю (сужение ее.), к зданию Panoramą, к улице Т. Нарбутаса, а через нее - к Укмяргскому шоссе или рынку Калварию... Мэр Владас Бенкунскас, неужели плохие дела Р. Шимашюса надо продолжать?” - в социальной сети озвучил обращение к новому мэру Вильнюса А. Ажубалис.

Список изменений довольно длинный

После того, как Delfi связалась с Вильнюсским городским самоуправлением, его представители поделились со СМИ сообщением, в котором указали, какие изменения ждут столичных водителей в связи с дорожными работами на улице Т. Нарбутаса. В пресс-релизе сообщается, что установка новой велосипедно-пешеходной дорожки не только улучшит экологическое транспортное сообщение , но и обеспечит безопасность участников дорожного движения.

На пересечении ул. Т. Нарбутаса и ул. Стумбру реорганизуется регулируемый светофором пешеходный переход, а на пересечении ул. Салтонишкю устанавливается велосипедный переход. Островки безопасности устанавливаются на пересечениях улицы Т. Нарбутас с окружной дорогой возле бывшего Педагогического университета – здесь количество полос движения не изменится, но полосы будут разделены, что обеспечивает большую безопасность для пешеходов и велосипедистов.

Выехать из Жверинаса в направлении улицы Т. Нарбутас можно будет по двум полосам: одна для поворота налево, другая для движения прямо или направо. Было принято решение сократить количество полос движения, чтобы пешеходам и велосипедистам было легче и быстрее переходить улицу.

“До сих пор, чтобы пересечь улицу Салтонишкю, им приходилось пользоваться подземными переходами, что неудобно ни для пожилых людей, ни для людей с ограниченными физическими возможностями, ни для велосипедистов. В этом месте соединяются велосипедная и пешеходная дорожки улицы Т. Нарбутаса, а в следующем году планируется начать проекты реконструкции улицы Салтонишкю, поэтому велосипедный переход устанавливается сразу, чтобы при реконструкции улицы Салтонишкю не пришлось переделывать.

В краткосрочной перспективе это может вызвать неудобства, но, в долгосрочной перспективе транспортные потоки будут перераспределены, поэтому двух полос движения от улицы Салтонишкю должно быть вполне достаточно, чтобы обеспечить хорошую пропускную способность для тех, кто вливается в движение по загруженной улице Т. Нарбутаса”, - сообщается в пресс-релизе об изменениях на улице Салтонишкю.

В пресс-релизе муниципалитет также объявляет о других запланированных изменениях, которые придется столкнуться водителям.

С завершением зимнего сезона продолжаются работы по строительству велосипедно-пешеходной дорожки на ул.Т. Нарбутаса. После завершения оборудования жители Каролинишкес, Юстинишкес, Виршулишкес и Пилайте получат еще одну удобную возможность добраться до центральной части города по единственной велосипедной дорожке. Ежедневно по этому участку протяженностью 2,8 км перемещаются около 100 тыс. человек, которые обычно предпочитают передвигаться на машине или общественном транспорте. Ожидается, что с завершением строительства велодорожки в середине года больше жителей выберет для этого участка экологически чистый транспорт.

Пешеходная дорожка, которую предстоит оборудовать будет иметь ширину 2,25 м, а по возможности в некоторых местах она будет расширена до 3 м. Только на небольших участках, где рельеф местности или частные территории не позволяют сделать более широкую дорожку, она будет шириной 1,5 метра. Рядом с пешеходными и велосипедными дорожками будет оборудовано освещение.

От проспекта Лайсвес до пешеходного виадука на улице Т. Нарбутаса будет оборудована полоса А для общественного транспорта в обоих направлениях, что позволит автобусам и троллейбусам двигаться более комфортно, минуя часть пробок. Это не повлияет на движение других транспортных средств или ширину полос движения, так как полосы А устанавливаются за счет уменьшения ширины разделительной полосы. Установка и разметка полос A должна быть завершена примерно через месяц.

Хотя в части улицы Т. Нарбутаса, предназначенной для автомобильного движения, произойдут изменения в связи с обустройством велосипедных и пешеходных дорожек, полосы движения останутся не меньше 3,25 метра, т.е. будет соответствовать требованиям национального законодательства для данного типа улиц.

В следующем году - реконструкция улицы Салтонишкю до улицы Упес

В следующем году планируется начать реконструкцию улицы Салтонишкю – будет проложено ответвление главной велосипедной дорожки на улицу Упес. Улица, которая до сих пор в основном используется жителями окрестностей, будет обустроена: проложены более удобные дорожки, будет больше зеленых зон, парковочных мест, а для безопасности введут ограничение скорости 30 км/ч.

Движение большегрузных транспортных средств будет сокращено, а для более плавного движения участников дорожного движения вместо действующего светофора будет оборудован кольцевой перекресток на улицах Селю и Салтонишкю. Кроме того, запланированный ремонт позволит снизить шум и загрязнение воздуха на улице.

Суть всех этих проводимых и планируемых работ – гармоничное и безопасное движение в городе для всех участников дорожного движения. После их завершения обновленная и модернизированная инфраструктура свяжет западные районы Вильнюса с центром города, Антакальнисом и Жирмунай, таким образом, передвигаться экологически чистыми способами станет еще удобнее.

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