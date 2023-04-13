Обсуждаются возможности восстановления железнодорожного сообщения между Латвией и Литвой

Руководство латвийского государственного оператора пассажирских поездов Pasažieru vilciens в среду встретилось с представителями литовского государственного оператора пассажирских поездов LTG Link, чтобы продолжить длящиеся уже пару лет переговоры о возобновлении движения пассажирских поездов между двумя странами.

В ходе переговоров рассматривались такие возможные маршруты, как Рига-Даугавпилс-Вильнюс, Рига-Шяуляй-Вильнюс, а также Рига-Шяуляй.

Стороны договорились разработать еще более детальные расчеты и прогнозы возможных маршрутов, чтобы унифицированное предложение могло быть представлено правительствам для принятия решения по возобновлению пассажирского сообщения поездами между Латвией и Литвой уже в 2024 году.

Председатель правления Pasažieru vilciens Роджер Янис Григулис заявил, что при создании любого маршрута необходимо тщательно выбрать его этапы, чтобы маршрут был нужным пассажирам и экономически оправданным. Поэтому Pasažieru vilciens предлагает продлить существующие рейсы из Даугавпилса в Вильнюс и из Елгавы в Шяуляй. Это обошлось бы латвийскому государству намного дешевле, чем другие возможные маршруты. Решать, какие предложения поддержать или отклонить, уже будут правительства Латвии и Литвы.

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