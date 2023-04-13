Вице-министр финансов: налогообложение индивидуальной деятельности можно смягчить

Из-за неутихающего общественного возмущения, вызванного намеченными в представленной налоговой реформе изменениями для самозанятых, вице-министр финансов Рута Билкштите утверждает, что налогообложение в этой области еще можно смягчить.

"Думаем, что представим электронный калькулятор (для самозанятых — ELTA), когда предоставим окончательные расчеты индивидуальной деятельности. Мы считаем, что учтем некоторые замечания, а (налогообложение – ELTA) индивидуальной деятельности можно смягчить. И когда уже будет окончательный проект, дадим и расчеты", – сказала Р. Билкштите в Трехстороннем совете в среду.

Статьи по теме: Налоговая инспекция: доходы декларировали более миллиона жителей Литвы

Минфин: появившийся в открытом доступе калькулятор "возможно вводит в заблуждение"

Между тем, после того как Коллегия адвокатов Литвы разработала калькулятор, который показывает, как вследствие предлагаемой налоговой реформы резко увеличится налоговое бремя для самозанятых, в Минфине заявили, что данный калькулятор "возможно вводит в заблуждение".

"Находящийся в открытом доступе калькулятор не охватывает все элементы, калькулятор возможно вводит в заблуждение, поскольку, как указано в самом тексте – "не учитывается льгота по подоходному налогу с населения (ПНН)", что значительно искажает логику расчета налогов на индивидуальную деятельность. Опция не показывать этот элемент так же вводит в заблуждение, как если бы, например, зарплата работающего по трудовому договору начислялась без учета ННД", — говорится в позиции Минфина, переданной в письменной форме.

ELTA напоминает, что представленная Правительством налоговая реформа предусматривает пересмотр ставок подоходного налога путем перераспределения налогового бремени между доходами, связанными с трудовыми отношениями, и более высокими доходами иных видов, изменение условий налогообложения индивидуальной деятельности, пересмотр налоговых льгот, а также изменение порядка налогообложение индивидуальной деятельности после приобретения свидетельства о предпринимательской деятельности.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!