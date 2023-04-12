Комиссия по импичменту Гражулису обвиняет очередного депутата Сейма: может грозить уголовная ответственность

Показания члена литовского Сейма Андрюса Палениса комиссии по импичменту парламентария Петраса Гражулиса могут завершиться большими неприятностями. У членов комиссии возникли сомнения в том, что А. Паленис говорил правду, когда свидетельствовал, что П. Гражулис не совершал никаких нарушений. На видеозаписи видно, что парламентарий якобы не мог видеть, как все было на самом деле, потому что в тот момент он отвернулся. А. Паленис продолжает придерживаться своей версии.

Специальная комиссия Сейма решает, будет ли применен к Пятрасу Гражулису импичмента после голосования за другого члена Сейма - социал-демократа Линаса Йонаускаса. На прошлой неделе комиссия опросила сидящих рядом с П. Гражулисом парламентариев, в том числе А. Палениса. Этот член Сейма показал на закрытом заседании комиссии, что видел, как П. Гражулис не голосовал за Л. Йонаускаса. Однако эти показания показались депутатам, работающим в комиссии, подозрительными, когда они просмотрели видеозаписи из зала Сейма. На видеозаписи видно, что А. Паленис в это время отвернулся и не мог видеть момент голосования.

Статьи по теме: Сейм Литвы возьмется за импичмент в отношении Пятраса Гражулиса

Грозит уголовная ответственность

Председатель временной комиссии Сейма, консерватор Линас Слушнис подтвердил в среду Delfi, что у членов комиссии действительно были такие сомнения.

"Да, есть такой факт", — сказал он. На вопрос, какие меры могут быть приняты в отношении А. Палениса, Л. Слушнис сказал, что в настоящее время назначается экспертиза видеозаписи.

Уголовный кодекс предусматривает, что лицо, давшее ложные показания Специальной следственной комиссии Сейма в ходе процедуры импичмента, наказывается общественными работами, либо штрафом, либо ограничением свободы, либо арестом, либо лишением свободы на срок до двух лет. Л. Слушнис считает, что такое нарушение действительно серьезное: "Это то же самое, что лгать в суде".

Работающий в смешанной группе депутатов Сейма А.Паленис, сказал, что засвидетельствовал то, что видел.

"Я разговаривал с Линусом Йонаускасом. Как я мог отвернуться?", — говорит он. Член Сейма заявил, что не видел записи, о которой говорит Л. Слушнис.

Сформировав специальную комиссию, Сейм констатировал, что в прошлом году 15 сентября на вечернем пленарном заседании член Сейма П. Гражулис, проголосовав за парламентария Линаса Йонаускаса нарушил положения устава Сейма и принцип добросовестности, закрепленный в Кодексе поведения государственных политиков и, возможно, грубо нарушил Конституцию и/или нарушил присяги члена Сейма.

Комиссии поручено провести расследование и подготовить заключение к 1 мая.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!