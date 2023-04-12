Кардинальные перемены в школах: изменятся порядок сдачи экзаменов на аттестат, уроки, обновленные программы

В следующем учебном году некоторых школьников ожидают серьезные изменения: меньше занятий по печатным учебникам, больше дискуссий и промежуточных экзаменов, которые составят почти половину экзаменационных баллов 12-го класса. Эксперты в области образования уверяют, что такие изменения необходимы.

“Эпоха меняется, произошло немало перемен и в науке, и в геополитических изменениях, много открытий, и в целом у нас другой период, и иное поколение, которое, наверное, требует другой методологии”, — прокомментировала Рута Красаускене, руководитель Национального агентства образования.

Наиболее важными моментами являются компетентно-ориентированное образование и возможность для учителей выбирать треть содержания преподаваемого ими предмета по своему усмотрению.

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“Внедрение обновленного учебного контента в некотором смысле высвобождает учителя. Он сможет больше интерпретировать. Другими словами, учителю доверяют еще больше”, — сказал Дайнюс Жвирдаускас, президент Ассоциации директоров школ Литвы. "Цель состоит в том, чтобы отказаться от такого устаревшего тестирования знаний и представить учащимся более разнообразные, широкие компетенции", — сказал учитель биологии Паулюс Сунгайла.

“Возможно, больше исследовать, открывать, не только руководствоваться конкретными фактами, но и самим открывать эти факты, чтобы они усваивали теорию новой темы через исследование, дискуссию", — прокомментировала учитель математики Айсте Игнатавичене.

Промежуточная проверка

Изменится и порядок сдачи экзаменов на аттестат зрелости.

“В 11 классе пройдет первая часть экзамена, которая будет называться контрольной работой. Будущие 11-классники, которые в настоящее время являются 10-классниками, будут сдавать первую контрольную работу, которая составляет примерно половину экзамена и составит 40% итогового балла", - сказал П. Сунгайла.

Успеют ли учителя подготовиться к работе по обновленным программам?

"Они интенсивно готовятся, учителя проходят разнообразную подготовку. В настоящее время обучается более 5100 учителей", - сказала Р. Красаускене.

Однако у самих учителей есть немало опасений по поводу новых программ.

“У учителей вызывает немало беспокойства, они дискутируют в учительских сообществах. Например, мы не знаем, какая часть программы будет промежуточным тестом для учащихся третьего класса средней школы", - сказала директор Вильнюсской гимназии Žemynos Алдона Швентицкене.

По словам П.Сунгайлы, большинство литовских учителей не готовы преподавать по новым программам.

"Образовательные программы были объявлены быстро, как бы в срочном порядке, и полной подготовки к реализации этих программ не было. Сегодня мы еще живем обещаниями, что вскоре учителя пройдут переподготовку, получат новые учебники", - сказал он.

Учебников не хватает

Со следующего учебного года учителя и ученики будут больше работать с электронными учебниками. Однако печатные учебники все равно будут нужны, а у издательств нет времени на подготовку новых учебников. По этой причине у некоторых учащихся их вообще не будет.

"Для учащихся первых (девятых) классов гимназии готовятся некоторые учебники, но учащиеся третьих классов гимназии останутся без обновленных учебников", — заявила директор Вильнюсской гимназии Žemynos.

"Поскольку учебная программа обновляется, не по всем предметам или только по некоторым предметам есть новые учебники, но можно использовать существующие учебники. Мы живем в эпоху цифровых технологий, поэтому можно найти много источников", — прокомментировал Д. Жвирдаускас.

В следующем году обновленные программы ждут первоклассников, учащихся третьих, пятых, седьмых, девятых и одиннадцатых классов. Еще через год по новым программам начнут учиться и другие учащиеся. Р. Красаускене перечислила причины, по которой программы обновляются таким образом, "чтобы в школе была меньшая нагрузка, чтобы обучение проходило поэтапно, чтобы обновленные программы постепенно внедрялись, и программы не пересекались".

Правда, лучших результатов от студентов ждем не сразу.

"Первые выпуски в следующем году, еще через год будут как экспериментальные. Но думаю, что изменения нужны, нужны другие задания", - заверила А. Игнатавичене.

С сентября прошлого года по обновленным программам работают дошкольные образовательные учреждения и школы польского национального меньшинства.

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