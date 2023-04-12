Завлеченная обманным путем женщина вложила в криптовалюты более 18 тысяч евро

ELTA ru.DELFI.lt

Утром во вторник поступило сообщение о том, что женщина, заманенная мошенническими методами, вложила деньги в криптовалюты и потеряла их, сообщает Департамент полиции.