Минэкономики: Украине передан мобильный поселок в Бородянке

Министерство экономики и инноваций (МЭИ) информирует о завершении первого осуществленного Литвой проекта по восстановлению инфраструктуры Украины – в Бородянке оборудован мобильный поселок, в которых вскоре переселятся 36 украинских семей, лишившихся дома.

"Это первый, но не последний реализованный Литвой проект сотрудничества в целях развития, целью которого является восстановление разрушенной инфраструктуры Украины. В настоящее время поддержка Украины особенно важна, потому что, несмотря на продолжающуюся войну в стране, жизнь продолжается, а возвращающимся негде жить и воспитывать детей. Поэтому мы уже сейчас восстанавливаем инфраструктуру Украины, чтобы после окончания войны украинцы могли работать, лечиться или учиться в своей стране", - говорит министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте.

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Завершая проект мобильного поселка в Бородянке, торговый атташе Литвы в Украине Томас Матулявичюс передал ключи от поселка мэру Бородянки и подписал акт о передаче.

"Надеемся, что украинцы, перенявшие эстафету у литовцев, в ближайшее время поселят там свои семьи. В ближайшем будущем наша цель – завершить другие проекты по восстановлению инфраструктуры в Украине, которые позволили бы хотя бы частично облегчить повседневную жизнь оставшихся там семей", - сказал торговый атташе Литвы в Украине Т. Матулявичюс.

Мобильный поселок в Бородянке оборудован жилыми помещениями для семей, а также, в целях увеличения занятости проживающих в нем детей, на улице оборудована детская площадка, а внутри имеются прачечные, кухни и комнаты отдыха, необходимые для облегчения быта. Всего реализация проекта обошлась в 941,47 тыс. евро.

Литва в настоящее время реализует другие проекты восстановления инфраструктуры в Украине. Один из них – ремонт школы на Бородянке. Проект направлен на ремонт пострадавшей от взрывов школы, в которой после восстановления должны учиться около 700 детей. Проект должен быть завершен осенью этого года.

Литва также занимается ремонтом детского сада в Ирпене. Планируется восстановить пострадавшее от взрывов и пожара здание детского сада, ремонтные работы в котором уже начались. Ожидается, что они будут завершены к 24 августа этого года.

На проекты по восстановлению инфраструктуры в Украине Правительство выделило более 11 млн. евро.

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