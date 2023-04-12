Центробанк Литвы: 21 кредитная организация повысила процентные ставки по вкладам

Центробанк Литвы обновил информацию о процентных ставках по вкладам, предлагаемых действующими в стране коммерческими банками, филиалами иностранных банков и кредитными униями. По сравнению с 28 марта текущего года они увеличились в 21 кредитной организации: 5 банках и 16 кредитных униях. Одна кредитная уния снизила процентные ставки по вкладам.

Как говорится в сообщении Центробанка, за срочный 6-месячный вклад банки предлагают от 1 до 2,1 проц., за 12-месячный – от 2 до 3 проц., за 24-месячный – от 2,5 до 3,1 проц. годовых.

Кредитные унии за срочный 6-месячный вклад предлагают от 0 до 2,6 проц., за 12-месячный – от 0,25 до 3,3 проц., за 24-месячный – от 0,35 до 3,6 проц. годовых.

По последним имеющимся данным, жители в финансовых учреждениях Литвы держали 21,1 млрд. евро вкладов, из которых 17,2 млрд. евро – на текущих счетах. Срочные вклады составили 3,8 млрд. евро, из которых большая часть – 2,6 млрд. евро – составляли вклады сроком до одного года.

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