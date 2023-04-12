Инцидент на автомойке в Вильнюсе: неуправляемый Mercedes Benz врезался в контейнеры и ограждение, повредил Lexus

В среду в Вильнюсе автомобиль Mercedes Benz стал неуправляемым и создал дорожно-транспортное происшествие.

Полиция сообщила, что в Вильнюсе на улице Карейвю электромобиль Mercedes Benz стал неуправляемым из-за возможной неисправности. Около 9.40 час сотрудники получили несколько сообщений о том, что Mercedes Benz, который выезжал из автомойки "Švaros broliai“ стал неуправляемым, врезался в стену здания, повредил оборудование компании и автомобиль Lexus.

По словам очевидцев, были разбиты металлические контейнеры и сломано ограждение. Водитель Mercedes Benz ничего не мог сделать, предположительно электрооборудование стало неисправным. В аварии никто не пострадал.

На место происшествия были вызваны сотрудники полиции, так как автомобиль получил серьезные повреждения. Присутствовавшие на месте происшествия люди рассказали, что машина тронулась с места на полной скорости, тормоза не сработали.

Водитель въехал в холм, пытаясь остановить автомобиль или хотя бы повернуть ее.

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