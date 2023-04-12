Вице-министр: план реализации стратегии гражданского сопротивления все еще разрабатывается

Вице-министр обороны Жильвинас Томкус говорит, что ведомства страны все еще разрабатывают план реализации стратегии гражданского сопротивления. Соответствующее постановление Сейм утвердил почти год назад. Но дискуссии и межведомственное сотрудничество затянулись. Ж. Томкус дал понять, что затянувшиеся процессы отражают разные взгляды заинтересованных сторон на важность стратегии.

"Мы до сих пор разрабатываем план реализации стратегии. Здесь мы должны совершенно открыто признать, что мы пока не подтвердили этот план. Возможно, это одно из тех отражений того, что вовлечена не только система национальной обороны, но и другие ведомства, и каково отношение к этому проекту", - на заседании парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) в среду сказал Ж. Томкус.

"Я надеюсь, что апрель будет последним месяцем, и мы найдем те точки соприкосновения, договоримся о реализации самого плана мероприятий. Это формальная часть, которая по-прежнему отражает нашу фрагментацию и уровень вовлеченности различных ведомств. Хотелось бы, чтобы это было участие и вклад не только системы национальной обороны, но и других ведомств в реализацию стратегии подготовки граждан к гражданскому сопротивлению", - пояснил вице-министр.

Однако, несмотря на застопорившиеся процессы, член руководства Министерства обороны (МО) отметил, что с мая прошлого года был достигнут определенный прогресс. Например, проводились специализированные учения для различных групп общества, представителей неправительственных организаций (НПО).

Минобороны сообщает, что в рамках курсов невооруженного гражданского сопротивления в 2022 г. было обучено около 3 тыс. лиц.

"Хотелось бы, чтобы курсы, которые мы организуем (...), связали в один общий лейтмотив. Существует не только курс гражданского сопротивления, организуемый Центром гражданского сопротивления, но и курс сопротивления, курируемый Военной академией. В настоящее время этот курс организуется для представителей государственных учреждений. У нас есть курс по национальной безопасности, где, опять же, мы расширяем определенные аудитории и хотим вовлечь не только госучреждения, но и неправительственные организации", - рассказал вице-министр.

По его словам, успешно проводился и пилотный курс для учеников 9 классов. Как сообщает Министерство обороны, летом 2022 г. стартовал Курс гражданственности и навыков обороны, подготовленный в сотрудничестве с Министерством образования, науки и спорта и литовскими стрелками. В 2022 г. было обучено около 1,2 тыс. девятиклассников литовских школ. Целью является, чтобы в учебном году 2024-2025 гг. курс охватил 100 проц. учеников этих классов.

Кроме того, Ж. Томкус подчеркнул, что министерство уделяет большое внимание вопросу комендатур.

"Расширение комендатур, через которые мы вовлекаем не только государственные учреждения, но и отдельные группы – от Союза стрелков до отдельных лиц или организаций, которые могли бы способствовать обороне государства", - отметил он.

ELTA напоминает, что в мае прошлого года Сейм принял стратегию подготовки граждан Литовской Республики к гражданскому сопротивлению.

Документ предусматривает организацию обязательных учений для всех государственных служащих, школьных учителей, учащихся 11-12 классов, лиц, проходящих альтернативную службу в сфере обороны, и членов Союза стрелков Литвы в возрасте 18 лет и старше.

Стратегия предусматривает усиление просвещения и информирования граждан о современных угрозах, национальной безопасности, возможностях внести свой вклад в оборону страны. Цель состоит в том, чтобы усилить воспитание гражданственности и патриотизма среди молодежи, улучшить подготовку педагогов, способствовать участию граждан в общественной деятельности и сохранении исторической памяти.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!