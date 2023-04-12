Правительство одобрило предложение легализовать производство домашней водки

В среду Правительство рассмотрело предложение группы членов Сейма о легализации производства и потребления домашней водки и других традиционных алкогольных напитков крепостью менее 65 градусов, и утвердило подготовленное Министерством сельского хозяйства (МСХ) заключение.

Кабинет министров предложит парламенту одобрить проект, но доработать его и предусмотреть механизмы контроля производства и обеспечения качества напитков.

Представленные в Сейм поправки к Закону о контроле за алкоголем предлагается дополнить положением, согласно которому продажа домашнего алкоголя будет разрешена только в усадьбе сельского туризма, принадлежащей фермеру, и только конечному потребителю. Кроме того, МСХ призывает обязать фермеров проверять качество и безопасность производимых напитков в лабораториях.

При этом обращено внимание на то, что для предоставления фермерам права торговли произведенными напитками необходимо уточнить порядок розничной торговли алкогольными напитками.

Группа правящих и оппозиционных членов Сейма предлагает разрешить фермерам, зарегистрированным в Реестре фермерских хозяйств, предоставляющим услуги сельского туризма и являющимся сертифицированными в качестве традиционных ремесленников, производить, хранить и продавать алкогольные напитки с концентрацией алкоголя до 65 градусов. В Литве насчитывается 300 сертифицированных производителей продуктов питания национального наследия, из них около 70 фермеров.

Напитки будут производиться, храниться, потребляться и продаваться только в усадьбе сельского туризма, принадлежащей фермеру, производящему напитки. Будет разрешено производить до 1 тыс. литров ежегодно.

Заключение Правительства по проекту, инициированному 21 членом Сейма, Сейм запросил еще в декабре 2021 г., когда эти поправки к Закону о контроле за алкоголем были одобрены после внесения.

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