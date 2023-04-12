Эфир Delfi: казнь украинского военного, Финляндия теперь в НАТО - почему это важно для стран Балтии?

Во вторник вечером в интернете появилось видео, на котором видно, как люди с военной форме с белыми лентами (обычно их используют для идентификации российские военные в Украине) обезглавливают живого человека в форме с украинскими знаками отличия. Об этом и не только - в новостях от Анжелы Бубеляк.

29 марта 2004 года Литва стала полноправным членом НАТО. Спустя почти 2 десятилетия, и тоже весной, к альянсу присоединяется Финляндия. Последняя была фактически вынуждена отказаться от нейтрального статуса после начала полномасштабной войны между Россией и Украиной. В передаче “Раз в неделю” с Екатериной Орловой мы не только обсудим последние новости, связанные со вступлением Финляндии в НАТО, но и вспомним, как решение о присоединении к альянсу принимала Литва. На связи со студией — посол по особым поручениям, бывший глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

О том, как этот путь проходили Балтийские страны, и на какую помощь от военного блока рассчитывают наиболее уязвимые государства, говорим с Томасом Ермалавичюсом, руководителем исследований Международного центра обороны и безопасности в Таллинне.

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