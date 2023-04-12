Министр окружающей среды: Литва с 2027 года может начать платить миллионные штрафы

Министр окружающей среды Симонас Гентвилас говорит, что поправки к Закону об акцизах, в случае принятия которых подорожают бензин и дизельное топливо, необходимы для того, чтобы избежать потенциально многомиллионных штрафов для Литвы со стороны Европейского союза.

По его словам, это повышение цен на топливо является частью пакета, посредством которого Литва стремится выполнить свое обязательство перед Европой по сокращению потребления топлива.

"Вся Европа взяла на себя обязательства по борьбе с изменением климата. Литва заплатит миллионы, а возможно, и сотни миллионов штрафов уже в 2027 году, если не достигнет целей по борьбе с изменением климата. И это, скорее всего, будет выплачиваться из общего бюджета всех жителей, а не тех, кто загрязняет окружающую среду", - сказал в среду радио LRT С. Гентвилас.

"Европейскими странами принят ряд обязательств по снижению расхода топлива. Их приняла и Литва, и мы видим, что опаздываем, особенно с уменьшением транспортного загрязнения", - добавил он.

Министр также сказал, что это повышение акциза необходимо для того, чтобы продолжать реализацию заявленной государственной политики по отказу от ископаемого топлива во всех сферах. По его мнению, такой отказ позволит сократить потребление импортируемых энергоносителей.

"До войны и мы, и Европа в основном импортировали российское дизельное топливо, массово отправляя деньги за границу. И особенно в Литве, у которой нет собственных нефтегазовых ресурсов, мы импортируем иностранный продукт вместо того, чтобы использовать местную и возобновляемую энергию. Так что, если в сфере отопления произошел такой переворот, у нас есть тепловые насосы и биотопливные котлы, то и в транспорте такой переворот происходит. Это последовательная государственная политика по отказу от ископаемого топлива во всех сферах. И этот пакет ориентирован именно на это", - пояснил он.

ELTA напоминает, что Министерство окружающей среды еще в декабре 2021 г. представило в Сейм поправки к Закону об акцизах. Они переданы в комитеты Сейма, но до сих пор их не начали рассматривать.

Акциз на неэтилированный бензин в Литве в настоящее время составляет 466 евро за 1000 литров, на дизельное топливо – 372 евро за 1000 литров. Министерство окружающей среды предлагает сохранить акциз на бензин на прежнем уровне, а на дизельное топливо постепенно повышать. С 2024 г. он увеличился бы до 466 евро, а с 2025 г. – до 500 евро за 1000 литров.

С 2025 г. также появился бы компонент CO2, применяемый к облагаемым акцизами энергетическим продуктам, который также будет применяться к бензину. Эта составляющая СО2 будет последовательно увеличиваться: в 2025 г. она достигнет 24 евро на бензин и 26,2 евро на дизельное топливо за 1000 литров, а в 2030 г. – 144 евро на бензин и 157,2 евро на дизельное топливо.

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