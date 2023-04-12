Премьер-министр Литвы критически оценивает предложение применять льготы по жилищным кредитам

Премьер-министр Ингрида Шимоните не поддерживает предложение оппозиции Сейма о применении льгот по жилищным кредитам. По ее словам, от льгот отказались, потому что это одна из мер, стимулирующих задолженность жителей, и глава Правительства говорит, что не знает, почему государство должно субсидировать лиц, берущих жилищные кредиты.

"Сейчас рынок урегулирован по-другому, но я не знаю, почему государство должно на деньги налогоплательщиков субсидировать тех, кто берет жилищные кредиты. Потому что тогда те, кто покупает жилье на свои деньги, может быть, тоже будут просить какую-то субсидию от государства", - сказала во вторник "Info TV" И. Шимоните.

Политик пояснила, что в 2009 году, когда применялись вышеупомянутые льготы, процентные ставки росли очень быстро, а доходы населения снижались, но в последние годы рост доходов в Литве был одним из самых быстрых в Европейском союзе (ЕС).

"Я понимаю, что когда затраты растут, что-то дорожает, мы сразу оглядываемся, кто должен это компенсировать, но почему должны? Ведь когда был нулевой процент, любому, кто искренне об этом подумал, было ясно, что нулевой процент не может продолжаться бесконечно", - сказала консерватор.

"Поэтому положения об ответственном заимствовании требуют проверки процентным шоком, действительно ли семья сможет обслуживать свои долговые обязательства, если процентные ставки значительно подскочат. И эту оценку банки проводят с 2011 года, опять же, урока, извлеченного из кризиса", - отметила она.

Наконец, И. Шимоните заверяет, что если оппозиция соберет запланированные 50 тыс. подписей жителей, тем самым выражая большую поддержку законопроекту, Сейм рассмотрит предложение, как и любой другой вопрос.

"Никогда не бывает большой проблемой предложить или рассмотреть льготу, потому что люди всегда будут рады предложить компенсацию за то или иное", - подчеркнула премьер-министр.

ELTA напоминает, что оппозиционные фракции Сейма подготовили проект поправок к Закону о налоге на доходы физических лиц, который позволит жителям, выплачивающим повышенные проценты по жилищным кредитам, вернуть часть своих денег после уплаты налога на доходы физических лиц. По словам "трудовиков" Сейма, чтобы это предложение не было проигнорировано правящими, целью является собрать более 50 тыс. подписей жителей, что приведет к внесению проекта в повестку Сейма. Собрав столько подписей, законопроект поступит в Сейм как общественная инициатива.

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