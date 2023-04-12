Трагическое несчастье на "Вильнюсской птицефабрике" - работник погиб, упав с 15-метровой высоты

Во вторник поздно вечером в Вильнюсском районе произошло трагическое несчастье. Сообщается о погибшем человеке.

Как сообщили в Департаменте полиции, 11 апреля около 22.25 час. в Вильнюсском районе Рудаминской сянюнии в поселке Рудамина, в помещении предприятия мужчина (1963 г.р.) упал с лестницы (высотой около 15 м) и получил смертельные травмы при замене фильтра аппарата.

По предварительным данным, несчастный случай произошел на “Вильнюсской птицефабрике”. Погибшего нашел его коллега, который сразу же вызвал медиков. После установления смерти потерпевшего сотрудники скорой помощи связалась с сотрудниками полиции. По факту инцидента начато досудебное расследование в соответствии с ч.1 ст.176 УК ЛР (нарушение требований охраны труда и здоровья работников).

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