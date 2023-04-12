Глава МИД Литвы: я не вижу другого места, где можно было бы поговорить с Путиным, кроме Гааги

ELTA ru.DELFI.lt

Gabrielius Landsbergis Foto: ELTA / Andrius Ufartas

Глава дипломатии страны Габриэлюс Ландсбергис утверждает, что разговор с лидером России Владимиром Путиным возможен только в Международном уголовном суде (МУС). Об этом министр иностранных дел заявил голландской газете "De Tijd", отвечая на вопрос, не следует ли Западу сесть за общий стол с Москвой и договориться о перемирии в Украине.