Исследование: хотя бы один автомобиль есть у 90% жителей Литвы, но ездят на самых старых в странах Балтии

Опрос, проведенный в странах Балтии, показал, что больше всего автомобилей в Литве – хотя бы один автомобиль есть у 90 проц. жителей, в Эстонии – у 86 проц., в Латвии – у 84 проц. Сравнивая данные стран Балтии, установлено, что, хотя территории Литвы, Латвии и Эстонии различаются, среднее количество километров, проезжаемых жителями стран Балтии в год, примерно равное – от 10 до 20 тыс. километров, говорится в сообщении.

По словам руководителя группы транспортного ущерба страховой компании "If" Гуоды Ясайте, опрос показал, что наличие автомобиля и частота использования во многом определяется местом проживания людей: "Очевидно, что люди, которые живут не в столице, больше всего нуждаются в автомобиле, 48 проц. жителей Вильнюса указали, что пользуются автомобилем каждый день. В больших городах, городках или деревнях процент жителей, пользующихся автомобилем каждый день, схож и составляет от 56 до 59 проц.".

Литовцы меньше склонны к обновлению

Исследование, проведенное в странах Балтии, показывает, что из трех стран Балтии литовцы ездят на самых старых автомобилях. Эстонский автопарк значительно моложе – автомобиль возрастом до шести лет имеют 40 проц. жителей, в Латвии – 21 проц., в Литве – всего 18 проц. Как в Литве, так и в Латвии большинству автомобилей (61 и 59 проц. соответственно) не менее десяти лет, отмечают в сообщении.

"Более новые транспортные средства, конечно же, безопаснее на дороге, поскольку в них установлены различные системы, которые помогают лучше удерживать автомобиль на дороге и избежать аварий. Однако, если мы посмотрим на исследование, проведенное в странах Балтии, литовцы не склонны часто обновлять свои транспортные средства, и большинство из них ездят на более старых автомобилях", - комментирует представитель страховой компании "If" Г. Ясайте.

Ездим каждый день

Большинство, 56 проц. людей, принявших участие в исследовании, пользуются транспортным средством каждый день, 17 процентов водит автомобиль 5-6 раз в неделю, 10 проц. опрошенных указали, что не владеют транспортным средством, -8 проц. ездят на автомобиле 3-4 раза в неделю, 6 проц. пользуются транспортным средством 1-2 раза в неделю, остальные 4 проц. ездят на автомобиле несколько раз в месяц или реже.

Данные исследования показали, что в Литве на автомобилях разного возраста люди, как правило, проезжают от 10 001 до 20 000 километров в год – такие цифры представили 35 проц. опрошенных. 25 проц. респондентов сказали, что проезжают до 10 000 км, 27 проц. – от 20 001 до 50 000 км, 4 проц. – более 50 001 км в год, говорится в сообщении.

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