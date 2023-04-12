Глава МИД: потеря китайских рынков не была слишком болезненным опытом для Литвы

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис говорит, что реакция Пекина на политику Вильнюса в отношении Тайваня "не была для Литвы слишком болезненным опытом". В интервью голландской газете "De Tijd" глава дипломатии утверждает, что меры давления со стороны Пекина, такие как исключение Литвы из китайской таможенной системы, не остались незамеченными. По его словам, Брюссель инициировал соответствующие процедуры, и в настоящее время спор дошел до Всемирной торговой организации.

"В Литве мы уже усвоили урок зависимости от автократии. Шаг за шагом, с 2008 года мы успешно отделились от России, в том числе и в экономическом секторе. Так что потеря китайских рынков не была слишком болезненным опытом", - сказал Г. Ландсбергис голландской прессе, указывая на то, что решение дистанцироваться от авторитарного Китая не было простым.

"Наиболее ощутимым последствием для Литвы стало решение китайских властей немедленно исключить Литву из китайской таможенной системы. Однако эти принудительные меры не остались незамеченными. Европейский союз инициировал процедуру во Всемирной торговой организации, а в начале этого года по этому вопросу была создана специальная комиссия по спорам. Таким образом, извлеченный урок заключается в том, что тот, кто находится в позиции силы, не всегда прав", - пояснил он.

Кроме того, министр, которого влиятельное издание "Politico" окрестило "убийцей драконов", заявил, что не считает Литву изолированной от других западных стран из-за своего отношения к Пекину. По его мнению, в Европе чувствуется желание некоторых стран дистанцироваться от Пекина, как это сделала Литва, выйдя из формата 17+1.

"Я не согласен с тем, что Литва изолирована. Европейские дискуссии по Китаю продолжаются. В воздухе витает множество форм дистанцирования. Соглашение о сотрудничестве между Китаем и Центральной и Восточной Европой, известное как 17+1, уже сокращено до 14+1. Я думаю, что другие страны также рассматривают возможность выхода из этого формата", - пояснил он.

ELTA напоминает, что в Литве уже больше года действует представительство Тайваня. Тот факт, что оно носит названия острова, а не его столицы Тайбэя, разозлило Китай, считающий Тайвань своей территорией, по этой причине обострились отношения между Вильнюсом и Пекином.

Китай утверждает, что решение назвать представительство "тайваньским" свидетельствует о попытках Тайваня действовать в качестве независимого государства, а это, по мнению представителей коммунистического государства, противоречит политике "Единого Китая".

Из-за неугодного ему названия представительства Китай начал применять к Литве меры экономического и политического давления, а также предупредил иностранные компании о прекращении сотрудничества в случае использования ими деталей литовского происхождения.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!