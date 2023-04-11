Индекс качества жизни: стабильно на первом месте – Вильнюс, топ-5 самоуправлений – без изменений

Опубликованный на сайте Министерства финансов Lietuvofinansai.lt индекс качества жизни (ИКЖ) в самоуправлениях был обновлен данными за 2021 г. Согласно ИКЖ, по общему качеству жизни Вильнюс продолжает занимать первое место, ТОП-5 самоуправлений также остался прежним – только Каунасский район опередил Клайпедское городское самоуправление, говорится в пресс-релизе.

По сравнению с 2020 г., в пятерку лидеров по уровню предпринимательства впервые вошло Мажейкяйское районное самоуправление, по уровню образования – Расейняйский, Зарасайский и Молетский районы, по уровню общественной инфраструктуры – Пакруойский район.

ИКЖ состоит из 41 показателя по 6 направлениям: материальные условия жизни; предпринимательство населения и конкурентоспособность бизнеса; медицинские услуги; образовательные услуги; демография, гражданская и социальная активность; общественная инфраструктура, качество и безопасность среды проживания.

ТОП-5 самоуправлений по ИКЖ

В 2021 году первое место по ИКЖ заняло Вильнюсское городское самоуправление с индексом 1,02, тогда как в среднем по стране индекс составлял 0,57. По сравнению с данными за 2020 г., ТОП-5 самоуправлений остался без изменений, только Каунасское районное самоуправление в рейтинге ИКЖ поменялось местами с Клайпедским городским самоуправлением: на 2-ом месте оказалось Каунасское городское самоуправление (0,78), на 3-ем – Каунасское районное (0,77), на 4-ом – Клайпедское городское самоуправление (0,76) и на 5-ом ​​месте – Неринга (0,73).

Самоуправления с самым низким ИКЖ

Самый низкий ИКЖ в 2021 году был присвоен Зарасайскому районному самоуправлению (0,44). За ним следует Скуодасское районное (0,45), Кельмеское районное (0,45), Вилкавишкское районное (0,46) и Лаздийское районное (0,46) самоуправления. Однако Зарасайское районное самоуправление занимает достаточно высокое – 4 место, а Скуодасское районное самоуправление – 12 место по субиндексу образовательных услуг; Зарасайское районное самоуправление занимает 8-е место, а Вилкавишкское районное самоуправление занимает 12 место по субиндексу общественной инфраструктуры, качества и безопасности среды проживания.

Изменение ИКЖ за 2013-2021 гг.

За 2013-2021 гг. общая ситуация с общим качеством жизни больше всего улучшилась не в крупных городах, а в сельских Калварийском (на 94 проц.), Игналинском районном (на 93 проц.) и Пакруойском районном (на 88 проц.) самоуправлениях, а также в Каунасском районном (на 85 проц.) и Бирштонском (на 80 проц.) самоуправлениях. Наименьшее изменение зафиксировано в Висагинском (на 8 проц.), Алитусском (на 37 проц.), Электренайском (на 38п роц.), Казлу Рудском (на 40 проц.) и Паневежском городском (на 40 проц.) самоуправлениях.

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