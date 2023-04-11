В год можно вернуть до 300 евро: как воспользоваться налоговой льготой и когда жителям вернут деньги

Жители Литвы, своевременно и правильно подавшие декларации о доходах, уже могут рассчитывать на возмещение части подоходного налога, уплаченного за отчисления в пенсионный фонд третьего уровня. Кто может воспользоваться этой льготой и когда жители вернут свои деньги, разъясняет эксперт.

Поощряя дополнительные сбережения в пенсионных фондах третьего уровня, государство дает возможность воспользоваться льготой по уплате подоходного налога и получить до 20 проц. суммы, уплаченной в фонды пенсионного накопления третьего уровня в течение календарного года. Это можно сделать, задекларировав доходы — в этом году Государственная налоговая инспекция (ГНИ) принимает декларации до 2 мая, средства выплачиваются до 31 июля.

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Скидкой могут воспользоваться постоянные жители Литвы, чей доход облагается подоходным налогом по ставке 15, 20, 27 или 32 проц. Это лица, работающие по трудовому договору или самозанятые, а также лица, получающие другие доходы, на которые распространяется подоходный налог.

"Вы должны знать, что другие люди также могут перечислять взносы в пенсионный фонд третьего уровня. В таких случаях льгота подоходного налога распространяется на тех, кто делает переводы в фонд", — отметила Лорета Начаене, менеджер по управлению инвестициями банка Luminor.

Максимальная сумма, которую можно взыскать в год, составляет 300 евро.

Например, перечисляя 50 евро в пенсионный фонд третьего уровня ежемесячно, человек внес бы сумму в размере 600 евро в год, поэтому сумма подоходного налога, которую он мог вернуть составила бы 120 евро. Если человек ежемесячно перечисляет в фонд 125 евро, в конце года общая сумма его взносов достигает 1500 евро. В этом случае он мог бы взыскать максимальную сумму в 300 евро.

На какие еще взносы распространяется эта льгота и когда возвращают деньги?

Льгота по уплате подоходного налога применяется не только ко всем сделанным в течение года отчислениям в пенсионные фонды третьего уровня, но и еще в двух случаях.

Жители также могут вернуть средства за взносы, сделанные в прошлом году в пенсионные фонды второго уровня, которые превышают 3 проц. от доходов физических лиц, из которых исчисляются взносы государственного социального страхования. Кроме того, льгота подоходного налога распространяется на страховые взносы по инвестиционному страхованию жизни.

"Главное, нужно знать, что общая сумма взносов, из которых возвращается часть подоходного налога, составляет не более 1500 евро — неважно, сколько и в каком размере вы сделали взносы на страхование жизни и в пенсионные фонды второго и третьего уровня, — отмечает Л. Начаене. - После того, как вы воспользовались скидкой и на счету добавилось несколько десятков или сотен евро, естественно, что часто хочется потратить их на приятные покупки или услуги", — говорит она.

Однако прежде чем использовать вырученные деньги на повседневные нужды, рекомендуется обдумать это решение. Поскольку возврат этих средств не влияет на обычный доход, по словам менеджера управления инвестициями банка Luminor, рекомендуется реинвестировать возвращенные деньги обратно в третий уровень пенсионного накопления.

"Преимущества такого решения лучше всего демонстрируют конкретные примеры. Если человек ежемесячно переводит в третий уровень пенсионного накопления 125 евро, в следующем году он сможет вернуть 300 евро.

Через 20 лет с возможными 6% годовым доходом сумма в 300 евро, вложенная всего один раз обратно в третий уровень пенсионного накопления, утраивается и может способствовать финансово более обеспеченной старости", — говорит эксперт.

Delfi напоминает, что предложенная Минфином налоговая реформа предусматривает отмену этой льготы. По этому вопросу намечаются обсуждения в Сейме.

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