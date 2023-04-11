Выпрыгнул из окна горящей квартиры на 9 этаже: новые подробности шокирующего несчастья в Вильнюсе

Прохожий нашел в сознании 14-летнего мальчика, который выпрыгнул из горящей квартиры на 9-м этаже.

В первый день Пасхи произошло шокирующее событие в Вильнюсе — подросток выпрыгнул из окна 9-го этажа после того, как в квартире вспыхнул пожар, и получил серьезные травмы. Как оказалось, молодой человек не потерял сознание после удара о землю.

Сообщение о шокирующем событии специальные службы получили в воскресенье в 14.08 час Прохожий, позвонивший по номеру экстренной помощи 112 в Центр общей помощи, сообщил, что в Вильнюсе на девятом этаже многоквартирного дома на улице К. Донелайче вспыхнул пожар.

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Свидетель раскрыл шокирующие подробности — он рассказал, что из горящей квартиры выпрыгнул мужчина, он был в сознании. На место происшествия немедленно прибыли пожарно-спасательные подразделения Вильнюсского округа. Информация о происшествии была передана в Вильнюсскую окружную станцию скорой медицинской помощи Главного комиссариата полиции Вильнюсского округа.

Подросток был в сознании

По данным Департамента противопожарной безопасности и спасения, на момент прибытия спасателей огонь охватил квартиру на 9 этаже, а рядом с домом лежал выпрыгнувший из окна человек. Молодой человек был в сознании, но не ориентировался в окружающей обстановке, медики доставили его в больницу.

Срезав замки бронированной двери, спасатели проникли в квартиру. В гостиной трехкомнатной квартиры (30 м2) горела мебель. Во время пожара обгорела гостиная и мебель в ней, от жары были разбиты окна в гостиной, в квартире - сильное задымление. В квартире не было детектора дыма. Оказывается, о том, что подросток выпрыгнул из окна, чтобы спастись, стало известно не сразу.

Приехавшая в больницу женщина объяснила врачам, что привезли ее сына, а ему всего 14 лет. Подростка с множественными травмами доставили в детское отделение Сантаришской больницы.

В результате инцидента сотрудники полиции собрали материалы в соответствии с 1 ч. статьи 138 УК ЛР (причинение легкого вреда здоровью).

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