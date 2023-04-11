Три однополые пары обратились в суд чтобы зарегистрировать брак в Литве

В Литве три однополые пары обратились в суд в защиту своего права на создание семьи и регистрацию брака в Литве. Как утверждает Ассоциация толерантной молодежи (АТМ), являющаяся инициатором этих стратегических дел, целью данного обращения является устранение основных препятствий для признания и регулирования отношений этих пар, говорится в пресс-релизе.

"После банкротства политики, когда обещания политиков не выполняются, граждане вынуждены защищать свои права в судах", –заявил председатель АТМ юрист Артурас Рудоманскис на пресс-конференции.

"По мере того, как общество становится все более открытым, укрепляется гражданское общество, а также после обнародования Европейским союзом стратегии прав ЛГБТ, которая предусматривает, что во всех странах Евросоюза ни один из его жителей не может подвергаться дискриминации из-за своей сексуальной ориентации и гендерной идентичности, а также определяет порядок регулирования отношений лиц одного пола, поэтому мы больше не можем ждать и молчать", – сказал А. Рудоманскис.

По словам адвоката Айвараса Жильвинскаса, ведущего эти дела, в них выдвинуты требования о регистрации однополых гражданских партнерств и включении заключенных за границей браков в записи актов гражданского состояния в Литве; также преследуется цель создания прецедента, который позволит однополым парам заключать и регистрировать браки в Литве в судебном порядке.

"Семья —фундамент общества и государства, а основа семьи — любовь, не зависящая от пола. В демократическом государстве каждому человеку должно гарантироваться право любить и создать семью. На протяжении многих лет неверно утверждалось, якобы Конституция Литвы запрещает однополые браки, но это всего лишь миф, который мы постараемся опровергнуть в суде. Тем более, что более чем в половине стран ЕС однополые браки уже узаконены. Суд просят присвоить однополым парам истцов статус семьи и обязать Отдел записи актов гражданского состояния зарегистрировать в первом случае – гражданское партнерство, во втором случае – брак", – сказал А. Жилвинскас.

По словам адвоката, государство, отказывая в признании и регистрации однополых семей, нарушает международные обязательства, о которых только что напомнил Европейский суд по правам человека, установив нарушение в деле "Федотова против России". АТМ также призывает не забывать, что Конституция Литвы закрепляет равенство всех лиц перед законом и право всех лиц на создание семьи, говорится в пресс-релизе.

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