В Сейме – дискуссии о подорожании топлива: больше всех заплатят потребители дизельного топлива

Одновременно с налоговой реформой этой весной Сейм рассмотрит поправки к Закону об акцизах, которые, в случае принятия, повысят цены как на бензин, так и на дизельное топливо. Эксперты говорят, что для достижения "зеленых" целей повышение акцизных сборов было бы более эффективным, чем реальный налог на автомобильное загрязнение, а растущие акцизные сборы заставят еще больше литовских водителей посещать польские заправки. Министерство окружающей среды Литвы внесло поправки в Закон об акцизах в парламент в декабре 2021 года. Они были переданы в комитеты Сейма, где застряли и до сих пор не рассмотрены.

Однако Айсте Жилинскене, представитель министра окружающей среды Симона Гентвиласа, подтвердила Delfi, что поправки к Закону об акцизах следует рассматривать вместе с налоговой реформой, представленной Министерством финансов. В настоящее время акцизный сбор на неэтилированный бензин в Литве составляет 466 евро, на дизельное топливо – 372 евро за 1000 литров.

Министерство окружающей среды предлагает сохранить акциз на бензин на прежнем уровне, а на дизельное топливо постепенно повышать. С 2024 г. он увеличится до 466 евро, а с 2025 г. – до 500 евро за 1000 литров. Кроме того, с 2025 г. появится новая составляющая CO2, которая будет применяться к некоторым подакцизным энергоносителям, включая автомобильное топливо. Более того, эта составляющая СО2 будет последовательно увеличиваться, в 2025 году она достигнет 24 евро на бензин и 26,2 евро на дизель, а уже в 2030-е годы - 144 и 157,2 евро за 1000 литров соответственно.

Министерство окружающей среды подсчитало, что налоговый эффект компонента CO2 на розничную цену литра бензина составит 2,9 цента в год. Таким образом, в 2030 г. литр бензина будет стоить на 17,4 цента больше из-за этого нового налога. Более того, поправки в Закон об акцизах повысят цену на дизельное топливо, которое вырастет не только из-за составляющей СО2, но и из-за роста акцизов. По расчетам министерства, розничная цена дизельного топлива за счет последнего фактора вырастет на 6,8 цента, а в 2025 году еще на 4,1 цента. Воздействие компонента CO2 составит 3,2 цента в год. Это означает, что суммарное влияние налоговых изменений на розничную цену дизельного топлива в 2030 г. составит 30 центов за литр.

Последующее повышение ставок акцизов окажет прямое влияние на рост цен на энергоносители. Однако на общие изменения цен на эти товары могут влиять и неналоговые рыночные факторы – изменения цен на сырье, спрос или предложения продукции, решения трейдеров о наценках и т. д., указывает Министерство окружающей среды.

Водители будут покупать больше топлива в Польше

Глава Ассоциации предприятий торговли нефтепродуктами Литвы Эмилис Циценас критикует предложения Министерства окружающей среды повысить акцизы на автомобильное топливо. По его словам, подорожает не только топливо, но и другие товары, и таким образом это повлияет на инфляцию. Он также прогнозирует, что еще больше жителей Литвы будут покупать топливо в Польше, где оно уже намного дешевле.

"Более высокие налоги всегда делают конечный продукт более дорогим, вопрос в том, время ли это делать сейчас. Мы живем в ситуации, когда цены очень чувствительны, и любой дальнейший рост — плохая новость для потребителей", — отметил Э. Циценас Delfi.

Он обращает внимание на польскую сторону, которая "как раз думает о том, как сохранить существующие налоги, а не повышать их".

"Разница в цене будет еще больше, поэтому в Литве будет продаваться меньше топлива и будет собираться меньше акцизов и НДС. Не вижу в этом ничего хорошего. Можно будет порадоваться тому, что загрязнение уменьшается, потому что дизельное топливо в Литве продается меньше. Но реальное количество СО2 не уменьшится. Просто то количество, которое сейчас продается в Лаздияй или Кальварии, будет продаваться в Сувалках", - сказал представитель торговцев нефтепродуктами.

Он удивлен тем, что правительство декларирует борьбу с инфляцией, но предлагает решения, которые ее повысят: "Боремся с инфляцией, чтобы стабилизировать ситуацию, растут банковские процентные ставки, но мы поднимаем цены на топливо, что составляет значительную часть стоимости любого продукта или услуги".

Влияние на инфляцию не аргумент

Мининистерство окружающей среды подсчитало, что суммарное влияние всего пакета поправок в Закон об акцизах на среднегодовую инфляцию составит 0,3 процентных пункта. Инфляция вырастет не только за счет топлива, но и из-за повышения акциза на такие продукты, как керосин, уголь, газ и т. д. Экономист Swedbank Нериюс Мачюлис также не считает серьезным аргументом возможное влияние акцизов на инфляцию.

"Влияние будет незначительным, но уже в следующем году инфляция не будет проблемой, даже появляется риск дефляции. Конечно, повышение любых налогов на потребление способствует росту цен и увеличению инфляции, но это разовый эффект, который не должен быть аргументом при обсуждении того, на что, когда и как повышать налоги", — утверждает Delfi Н. Мачюлис.

Министр финансов Гинтаре Скайсте недавно заявила в эфире "Delfi TV", что акцизы на топливо вырастут, но правительство не планирует возвращаться к налогу на загрязнение автомобилей, который будет применяться вместо существующего регистрационного налога.

Однако, по мнению Н. Мачюлиса, налог на загрязнение автомобилями мог бы быть лучшей и более целенаправленной мерой.

"Если акцизы на дизельное топливо в Литве поднимутся до гораздо более высокого уровня, чем в соседних странах, очевидно, что большое количество коммерческих автомобилей начнет покупать топливо за границей", — заметил экономист Swedbank.

Впрочем, и повышение акцизов он не критикует. По словам Н. Мачюлиса, всегда можно найти аргументы, почему не следует повышать налоги, но с точки зрения государственных финансов необходимо собирать средства на зарплату учителям, национальную оборону и другие сферы.

"А акциз — это меньшее зло из всех остальных. Поэтому, если надо повышать налоги, то, конечно, первыми кандидатами должны быть налоги на загрязнение, акцизы и тому подобное", — сказал экономист.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!