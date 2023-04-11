На второй день Пасхи - убийство в Алитусском районе

Мертвого отца нашел его сын, подозреваемым является брат потерпевшего. В понедельник в Алитусском районе было совершено убийство. Полиция сообщает, что подозреваемый находится под стражей.

По предварительным данным, 10 апреля около 10.20 в Алитусском районе, д. Канюкай, во дворе жилого дома найден труп мужчины (1964 г.р.) с разбитой головой. Подозреваемый, мужчина 1960 г.р. в нетрезвом состоянии (2,41 пром) был заключен под стражу в полицейский комиссариат Алитусского округа.

Выясняется, что тело погибшего обнаружил его сын, который тут же вызвал полицию и врачей. Брат потерпевшего, предположительно совершивший убийство, задержан на месте. По данным полиции, во время пьянки мог произойти конфликт, закончившийся смертью потерпевшего.

Начато досудебное расследование убийства (близкого родственника или члена семьи).

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