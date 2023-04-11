Коронавирус в Литве: 29 новых случаев, скончались два человека

За прошлые сутки в Литве выявлены 29 случаев коронавируса (COVID-19), повторно заразились 2 человека, скончались два человека в возрасте 70-79 и 80-89 лет, сообщил Департамент статистики.

С начала пандемии от COVID-19 скончались 9647 человек.

С начала пандемии общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 316 086 случаев.

В данное время болеют 4186 человек, в больницах заняты 88 коек для больных коронавирусом. В отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 8 человек.

Как сообщает Департамент статистики, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей составляет 91 случай.

Средний суточный показатель новых случаев за последние 7 дней – 144.

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