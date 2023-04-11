Советник президента: лидеры зарубежных стран пока никак не отреагировали на членство Науседы в компартии

По словам старшего советника президента Литвы Гитанаса Науседы по внешнеполитическим вопросам Асты Скайсгирите, руководители зарубежных государств пока никак не отреагировали на обнародованную информацию о том, что глава государства в 1988 г. вступил в коммунистическую партию. Как утверждает советник, данный факт биографии президента вызвал больший ажиотаж внутри страны. Однако А. Скайсгирите признает, что не знала о прошлом Г. Науседы в рядах коммунистов, тем не менее, как отмечает дипломат, это не изменило бы ее решения войти в команду политического доверия президента.

"Пока не было никакой реакции. Я думаю, что это – факт, который вызвал больший ажиотаж в Литве, но за рубежом такого отклика, как в Литве, он не нашел", – сказала А. Скайсгирите во вторник в интервью радиостанции Žinių radijas в ответ на вопрос, получил ли Офис президента какие-либо отклики из-за рубежа по поводу скандала, разразившегося на прошлой неделе.

"Почему в Литве он вызвал такой ажиотаж – опять же, понимаем, что по мере приближения президентских выборов каждое событие из жизни политика рассматривается гораздо тщательнее", – пояснила она.

Все же, советник главы государства подчеркнула, что коммунистическая партия и ее члены "не были просто черно-белым явлением". А. Скайсгирите напомнила, что некоторые сигнатарии Акта от 11 марта 1990 г. также были членами коммунистической партии, а отделение Компартии Литвы (КПЛ) от Москвы, по ее словам, способствовало распаду Советского Союза.

"И все же в те годы – 1988-1989 гг., еще до провозглашения независимости – Коммунистическая партия не была просто черно-белым явлением. Наверное, нам следует, хотя бы старшему поколению, вспомнить: те же члены Коммунистической партии принимали очень активное участие в Саюдисе", – сказала советник главы государства.

"Члены Коммунистической партии ставили свои подписи также и под Актом о независимости. Я бы сказала, на мой взгляд, одним из наиболее значительных событий, произошедших с литовскими коммунистами, является то, что Коммунистическая партия Литвы была первой, которая отделилась от Коммунистической партии Советского Союза (...) и тем самым внесла свой вклад в распад Советского Союза", – рассуждала А. Скайсгирите.

А. Скайсгирите, как и некоторые другие бывшие члены политической команды президента, призналась, что не знала о том, что Г. Науседа когда-то был членом Коммунистической партии. И тем не менее, А. Скайсгирите подчеркнула, что если бы и знала о прошлом лидера страны, это не изменило бы ее выбора работать в Офисе президента.

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