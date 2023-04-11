Синоптики рассказали, какая погода ждет после длинных выходных: потеплеет до 18 градусов

Во вторник в Литве будет преобладать переменная облачность. К полудню будет довольно ясное небо, а позже появятся несколько облаков. Местами возможны кратковременные дожди. В некоторых регионах возможны грозы, больше - в северной стороне. Юго-восточный ветер усилится. Температура воздуха будет очень похожа на ту, которой мы наслаждались в период Пасхи - 13-18 градусов.

Облачность в ночь на среду будет нестабильной, в восточной части Литвы небо должно быть более ясным. Местами пройдут кратковременные дожди. Юго-восточный, восточный ветер стихнет. Температура воздуха понизится до 3-8 градусов тепла.

В среду только местами вновь ожидается кратковременный и небольшой дождь. Вероятнее всего его можно ожидать в западной части страны. Снова ожидается переменная облачность, как и в предыдущие дни, в первой половине дня будет более ясное небо, а в дальнейшем все больше кучевых облаков. Будет дуть слабый юго-восточный, восточный ветер. Температура днем ​​поднимется до 12-17 градусов.

В ночь на четверг только местами пройдут дожди, а днем ​​на большей части страны будет более влажно. Будет преобладать небольшой дождь. Температура воздуха ночью 2-7 градусов тепла, днем ​​11-16 градусов тепла.

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