Переходный период закончился: не выполнившим важную работу водителям - штрафы

Весна — время перемен для водителей. Хотя ряд водителей уже позаботились о подготовке своего автомобиля к весне в первые дни апреля, некоторые еще не сделали этого. Правилами дорожного движения не предусмотрен запрет на использование зимней резины в теплое время года, но для одной группы водителей с сегодняшнего дня не только вступает в силу такое правило, но и ожидаются штрафы.

Правила дорожного движения гласят, что водители, использующие шипованные зимние шины в зимний период, должны сменить их до 9 апреля включительно. Это означает, что с 10 апреля запрещено эксплуатировать автомобили с такими шинами, а также предусмотрены штрафы для нарушителей этих правил.

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Предусматривается, что если шины не будут заменены на летнюю или нешипованную резину к установленному сроку, такие водители могут быть оштрафованы на сумму от 50 до 100 евро.

Использование шипованных шин особенно вредно для дорожного покрытия, поэтому следует вообще избегать использования таких шин на городских дорогах.

Водители, передвигающиеся в городах, также должны оценивать, где обычно проходят их поездки, и не выбирать шипованные шины, если они не нужны большую часть времени. Шипованная резина очень разрушительно действуют на асфальт, поэтому рекомендуют их избегать. В Европе есть страны, которые запрещают использование шипованной резины, и, учитывая ситуацию в нашей стране, считает специалист, что мы должны двигаться и в этом направлении.

Водители, которые ездят на шипованной резине, больше вредят дорожному покрытию, чем те, кто выбирает обычные зимние шины. Тем более, что на дорогах нашей страны следят за чистотой дорожного покрытия, и в этом случае "поведение" шипованных шин хуже, чем у обычных зимних шин. Такие шины следует использовать при движении по обледенелым или утрамбованным снежным поверхностям, тогда они наиболее эффективны.

Правда, специалисты по безопасности дорожного движения также подчеркивают, что с потеплением следует также сменить обычную зимнюю резину на летнюю. Из-за различий летние шины становятся более эффективными, чем зимние, при наступлении 7 градусов тепла, что является особенно важным компонентом для безопасности движения. Шины являются единственным местом, где автомобиль соприкасается с дорожным покрытием, поэтому плохие характеристики шин могут привести к тому, что автомобиль не будет останавливаться так эффективно, как ожидалось, и могут предотвратить аварию. Из-за плохой работы шин ухудшается и управляемость автомобиля.

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