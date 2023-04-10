Специалисты в шоке: почти во всех исследованных клайпедских школах обнаружены следы кокаина

Исследование Управления общественного здравоохранения удивило даже самих экспертов. Следы кокаина были обнаружены почти во всех исследованных клайпедских школах. Хотя это и не свидетельствует о факте употребления, проблема существует, считают эксперты. Что школы будут делать с результатами, интересовались Новости LNK.

Школа и наркотики в одном предложении никак не сочетаются, но исследование, проведенное в Клайпеде, шокирует.

"Конечно, это удивило. Пару лет назад был обнаружен каннабис, а в этом году - больше кокаин. Думаем, что произошло", - сказала Новостям LNK глава Управления здравоохранения Клайпеды Раса Балютавичюте.

Это исследование проводилось в январе и феврале этого года. Были проверены гимназии, прогимназии и профессионально-технические училища, всего 28 учреждений. И только в одной следов наркотиков не обнаружено.

"Мы брали пробы из туалета, с поверхностей: подоконников, кресел-мешков в местах отдыха. Мы также проверили классы", — сказала Р. Балютавичюте, заведующая отделением Клайпедского управления здравоохранения.

Гражина Белян, временно исполняющая обязанности директора Департамента по контролю за наркотиками, табаком и алкоголем, подчеркнула еще один аспект.

"Что школы будут делать с этой информацией — очень важный момент", — заметила она.

Депутат Сейма, представитель правящей Партии свободы Моргана Даниэле говорит, что результаты исследования отражают общую ситуацию в городе, а не в школах.

"Распространенность кокаина в портовом городе всегда была выше, чем в других городах Литвы", — подчеркнула она.

"Они едут в школу на автобусе, касаются разных поверхностей, ходят в магазин, получают деньги, приходят в школу — может, плохо моют руки, может, вообще не моют", — сказала Г. Белян, обращая внимания на дорогу детей в школу.

Хотя это исследование не показывает, действительно ли подростки употребляют кокаин, эксперты знают, что они балуются другими веществами.

Однако член Сейма М. Даниэле говорит, что это не имеет ничего общего с политикой борьбы с наркотиками.

"Во-первых, этот закон не вступил в силу, до сих пор действует Уголовный кодекс, неэффективность которого мы видим. Это никак не определяет выбор молодежи, как показывает статистика других стран. Не это определяет выбор человека употреблять или не употреблять — не строгость законов", — сказала парламентарий.

Новый центр

А в Вильнюсе в понедельник открыли обновленный реабилитационный центр для подростков с зависимостями.

"Бывает, что даже 14-летние дети приходят с проблемой злоупотребления. Это означает, что их употребление вредно для жизни", — сказал специалист центра.

Об этом заявила председатель Комиссии по защите детей Вильнюсского городского самоуправления Лина Юшкевичене.

"У нас есть подростки, у нас их много — их возраст все меньше. Мы наблюдаем, что дети также начинают употреблять в возрасте 10-11 лет", - сказала представитель муниципалитета.

Почему даже малолетник начинают употреблять? По мнению специалистов, из-за одиночества и желания экспериментировать.

"Этих веществ нечеловечески много, известно около 800 новых психоактивных веществ. И что нас, профессионалов, пугает, так это то, что они используют вещества, являющиеся опиатами, к которым очень легко привыкнуть. Каждый четвертый человек может стать зависимым после того, как попробует", - сказала социальный работник Эмилия Квискайте-Маковеева.

Такие дети будут лечиться в отреставрированном реабилитационном центре, который первые пациенты назвали особняком.

"Ребенка осматривает психиатр. И если по показаниям видно, что он нуждается в стационарном лечении или в дневном стационаре, он приезжает сюда по направлению", — рассказала заведующая Детско-юношеским реабилитационным центром Гедре Мисюнене.

Директор Республиканского центра наркологии Эмиль Субата сказал LNK, что такие случаи очень сложные.

"Ими пренебрегают, им нужно много внимания", — сказал он.

По его словам, около 10 процентов пятнадцатилетних подростков пробовали каннабис.

В центре будет стационар и дневной стационар. Услуга бесплатная и анонимная.

"Это означает, что на esveikata.lt не будет никаких данных или записей о лечении здесь", — сказала руководитель Детско-юношеского реабилитационного центра.

Помощь будет оказана подросткам 14-18 лет, также здесь будут проходить занятия, планируются услуги и для родителей.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!